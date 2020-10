Der Wien-Wahl-Sonntag ab 9:00 Uhr live auf PULS 24 - inklusive Runde der SpitzenkandidatInnen live

Wahlkampf Live - Österreichs junger Newssender PULS 24 begleitet die Wien-Wahl 2020 den gesamten Wahltag live aus dem Wiener Rathaus.

Wien (OTS) - Mit einer umfangreichen Berichterstattung am Tag vor dem Wahlsonntag, Samstag 10. Oktober, starten die PULS 24 News das Wahlwochenende.

Am Wahlsonntag werden live aus dem Wiener Rathauses sowie dem PULS 24 Studio erste Ergebnisse geliefert. Die PULS 24 ModeratorInnen Corinna Milborn, Gundula Geiginger, Alexandra Wachter, Manuela Raidl und Thomas Mohr begrüßen AnalystInnen, JournalistInnen und SpitzenpolitikerInnen, um den Ausgang der Wiener Landtags- und Gemeinderatswahl zu analysieren und kommentieren.



Ab 9:00 Uhr berichten die PULS 24 News live vom Wahltag, unter anderem von den KandidatInnen und ihrem Weg zur Wahlurne, Interviews, Umfragen und mehr.

Ab 16:30 Uhr analysieren hochkarätige Gäste im gemeinsamen Krone und PULS 24 Studio bei Infochefin Corinna Milborn und Krone Chefredakteur Klaus Herrmann.

Ab 17:00 Uhr analysieren PULS 4 Chef Analystin Manuela Raidl, Christoph Haselmayer (Meinungsforscher) und

Klaus Knittelfelder (Innenpolitik Redakteur Krone) die Wahltags Befragung und den Wahlkampf.

Ab 17:45 Uhr wird die Runde der Wahlkampfmanager eine erste Hochrechnung kommentieren und den Wahlkampf Revue passieren lassen.

Ab 18:30 Uhr zeigt PULS 24 Einzelinterviews mit den Parteichefs und Meinungsbildner.

Ab 19:35 Uhr bis zur “Runde der SpitzenkandiatInnen” im Hauptabend, analysiert und berichtet PULS 24 aus den PULS 24 Studios im Media Quarter Marx, aus dem Rathaus und aus den Parteizentralen mit einer Runde von Spitzenpolitikern.

Ab 20:15 Uhr begrüßen PULS 24 Infochefin Corinna Milborn und Klaus Herrmann alle SpitzenkandidatInnen LIVE zur Analyse des Wahlergebnisses.



Der Überblick zum Wahltag am Sonntag, den 11. Oktober auf PULS 24 und im Livestream auf puls24.at

09:00 Uhr „Wien Wahl 2020 Live“

17:00 Uhr „Wien Wahl 2020 Live – Wahltagsbefragung: Die ersten Zahlen“

17:45 Uhr „Wien Wahl 2020 Live – Die erste Hochrechnung“

18:30 Uhr "Wien Wahl 2020 Live - Einzelinterviews mit Parteichefs und Meinungsbildner"

19:35 Uhr „Wien Wahl 2020 Live – Die Runde der Spitzenpolitiker“

20:15 Uhr „Wien Wahl 2020 Live – Die Runde der Spitzenkandidaten“



Alle Infos zur Wien Wahl finden Sie unter: puls24.at/wien-wahl



Rückfragen & Kontakt:

Cornelia Doma

Cornelia.Doma @ prosiebensat1puls4.com