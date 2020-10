Mit der oekostrom AG am „Freitag in der Arena“

Wien (OTS) - Die oekostrom AG, Pionier erneuerbarer Energieversorgung in Österreich, bringt mit „Freitag in der Arena“ ein neues Podcast- und Video-Format heraus. Ab sofort diskutiert Ulrich Streibl, Vorstand der oekostrom AG, alle zwei Wochen mit einem Gast zu Fragen des Klimawandels – moderiert vom renommierten Journalisten und Autor Thomas Rottenberg. Verfügbar ist „Freitag in der Arena“ bereits heute und jeden zweiten Freitag-Vormittag als Podcast auf dem Blog der oekostrom AG, auf diversen Audio-Streamingkanälen sowie als Video auf deren YouTube-Channel.

In der aktuellen Pilotfolge sprechen Ulrich Streibl und Thomas Rottenberg noch ohne Gast über aktuelle Auswirkungen und Herausforderungen der Klimakrise und warum es so wichtig ist, sich hier und jetzt zu engagieren. „Als größter unabhängiger Energieanbieter mit der klaren Vision einer erneuerbaren Energiezukunft verstehen wir uns als wichtiger Impulsgeber in der Energiewirtschaft und Energiepolitik. Ganz zentral dafür ist der Dialog mit Entscheidungsträger*innen, Expert*innen und nicht zuletzt mit den Menschen, die es an der Bewältigung der Klimakrise maßgeblich zu beteiligen gilt“, sagt Ulrich Streibl. „Mit ‚Freitag in der Arena‘ schaffen wir ein Medium, bei dem wir etwas in die Tiefe gehen und auch komplexere Zusammenhänge beleuchten können. Nicht zuletzt geht es aber auch darum, sowohl uns als Unternehmen als auch Zuseher*innen und Zuhörer*innen den einen oder anderen Denkanstoß mit auf den Weg zu geben, um im Sinne von Umwelt, Klima und damit schließlich unserer Gesellschaft einen weiteren Schritt voranzukommen.“

Die gesamte Presseinformation finden Sie hier.

