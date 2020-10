PVÖ-Kopietz: Hohes Verantwortungsbewusstsein der älteren Generation auch im Zusammenhang mit Corona-Epidemie

Untersuchung in Wien belegt, dass SeniorInnen nur geringen Anteil an Infizierten bilden - Maßnahmen der Stadt und der Pflege- und Pensionistenheimbetreiber greifen

Wien (OTS) - „Neueste Zahlen und Fakten belegen, dass die ältere Generation in Wien, vor allem Personen über 80 Jahre, prozentuell deutlich weniger von der Corona-Epidemie betroffen ist, als die übrige Bevölkerung. Diese Situation ist sowohl auf das hohe Maß an Eigenverantwortung der SeniorInnen gegenüber der COVID-19-Pandemie als auch auf die intensiven Maßnahmen der Stadt und der Betreiber der Pensionistenwohnhäuser und Pflegewohnheimen zurückzuführen“, erklärte der Wiener Landespräsident des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ) Harry Kopietz zu der in der Tageszeitung „Kurier“ veröffentlichten Untersuchung der Stadt Wien.

„Noch am Beginn der Corona-Pandemie schien es, dass überwiegend ältere Menschen davon betroffen wären. Nun liegt allerdings auf der Hand, dass diese Bevölkerungsgruppe deutlich unterdurchschnittlich als jüngere Personen am Corona-Virus erkrankt ist“, so Kopietz weiter. So wäre seit August der Anteil der infizierten Bewohner und Mitarbeiter in den Wiener Pflegewohnhäusern an allen positiven Befunden nie höher als ein Prozent gewesen. Kopietz: „Vor allem bei den über 80Jährigen macht die Zahl der positiv Getesteten nur 1,9 Prozent aller positiv getesteten Personen in Wien aus, obwohl 4,34 Prozent - das sind rund 82.000 Menschen - in Wien älter als 80 Jahre sind. Diese Gruppe ist damit unterdurchschnittlich häufig von Corona betroffen“.

„Allerdings, so Kopietz, sind zahlreiche SeniorInnen vor allem psychisch in Form von drohender Vereinsamung durch die restriktiven Maßnahmen zur Bekämpfung von Corona betroffen. Das vormalige wochenlange, gleichsam persönliche De-facto-Kontaktverbot bzw. die Einschränkungen in Pflege- und Pensionistenwohnhäusernmit Angehörigen und Freunden waren und sind teilweise weiterhin eine nicht zu vernachlässigende seelische Belastung für die ältere Generation“, schloss Kopietz. (Schluss)















Rückfragen & Kontakt:

Pensionistenverband Österreichs

Landesorganisation Wien

01 319 40 12

wien @ pvoe.at