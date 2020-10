AVISO: Pressekonferenz & Fototermin: Anna Parr neue Generalsekretärin der Caritas Österreich

Anna Parr im Gespräch über ihre Leitmotive als Generalsekretärin der Caritas Österreich

Wien (OTS) - Seit 1. Oktober leitet Mag.a Anna Parr als neue Generalsekretärin die Geschäfte der Caritas Österreich. Mit Parr gewinnt die Caritas eine Managerin mit langjähriger Erfahrung im Gesundheits- und Pflegebereich. „Ich freue mich sehr, meine Erfahrung, mein Engagement und meine Energie für Sozialthemen künftig in einer so wichtigen Organisation wie der Caritas Österreich einbringen zu dürfen“, so Anna Parr.

Die studierte Volkswirtin wechselte in einer besonders herausfordernden Zeit aus der Geschäftsleitung der Vinzenz Gruppe an die Spitze der Österreichischen Caritas Zentrale. Sie präsentiert im Rahmen einer Pressekonferenz ihre Leitmotive für diesen Job, welche Themen ihr in der Caritas besonders am Herzen liegen und was sie sich für die kommenden Jahre vorgenommen hat. Im Anschluss besteht die Möglichkeit für Fotos in der Küche des INIGOs, ein sozialökonomischer Betrieb der Caritas.

GesprächspartnerInnen:

Michael Landau, Präsident der Caritas Österreich





Anna Parr, Generalsekretärin der Caritas Österreich



Wann: 15. Oktober 2020, 09:30 Uhr

Wo: Restaurant INIGO, Bäckerstraße 18 1010 Wien

Im Anschluss: Fototermin in der Küche des Caritas Lokals INIGO

Das INIGO bietet Personen, die von längerer Arbeitslosigkeit betroffen sind, Hilfestellung beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt. In einem sechs Monate dauernden Dienstverhältnis mit vorangehender maximal zwei Monate dauernden Probephase wird nicht nur Arbeitspraxis vermittelt, sondern auch Unterstützung bei sozialen Problemen durch unsere Sozialarbeiterin und Jobcoaching durch unsere Personalentwicklerinnen angeboten.

Covid-19-Hinweis:

Die Pressekonferenz findet unter Berücksichtigung der Auflagen und Sicherheitsmaßnahmen der Covid-19-Pandemie statt. Teilnehmende JournalistInnen und Kamera/Technikteams verpflichten sich zur Registrierung im Lokal.

Wir ersuchen außerdem um eine persönliche Anmeldung bis Mittwoch, 14. Oktober 16 Uhr, unter eunike.dewilde@caritas-austria.at.

Bitte tragen sie Ihren Mund-Nasen-Schutz!



Datum: 15.10.2020, 09:30 - 11:00 Uhr

Ort: Restaurant Inigo

Bäckerstraße 18, 1010 Wien, Österreich

