NEOS zu Causa Ischgl: Coronagefahr war früher bekannt und wurde heruntergespielt

Douglas Hoyos: "Die neuen Dokumente zeigen: die Behörden hätten bereits am 5.März Alarm schlagen müssen, es ist hier bewusst beschönigt worden"

Wien (OTS) - NEOS Rechnungshofsprecher Douglas Hoyos zeigt sich rund um die neu aufgetauchten Dokumente in der Causa Ischgl alarmiert aber nicht überrascht: "Auch den NEOS liegen Tausende Seiten Akten, Mails und Krisenstabs-Protokolle in der Causa Ischgl vor. Die se zeigen, dass das Land Tirol Anfang März die Virusausbreitung in Ischgl bewusst beschönigt und heruntergespielt hat. NEOS fordern daher von Bundeskanzler Sebastian Kurz eine lückenlose Aufklärung, sowie volle Transparenz und gegebenfalls persönliche Konsequenzen vom zustängigen Landeshauptmann Günther Platter. Es wurde hier bewusst die Gefahr einer rasanten Ausbreitung des Coronavirus in Kauf genommen hat. Man wollte Ischgl damals bewusst medial aus der "Schussbahn" bringen - auf Kosten der Bevölkerung."

