Hacker: „Werde Missverständnisse persönlich im morgigen SKKM klären“

Wiener Gesundheitsstadtrat begrüßt gemeinsame Klärung der derzeitigen Datenprobleme zwischen Gesundheitsministerium und Länder

Wien (OTS) - In der Sitzung der LandesgesundheitsreferentInnen mit Gesundheitsminister Anschober heute Nachmittag hat sich gezeigt, dass sich – durch die Umstellung des Dashboards des Bundes ­– in fast allen Bundesländern Unterschiede in den täglichen Meldungen der positiven Befunde ergeben.

Es konnte in dieser Sitzung nicht geklärt werden, ob diese Unterschiede regionaler Werte auf Mehrfacherfassungen zurückzuführen sind oder ob sie dadurch entstanden sind, dass die Auswertungen zu unterschiedlichen Tageszeitpunkten erfolgen.

„Unter den LandesgesundheitsreferentInnen gab es einen breiten Konsens darüber, dass wir dieses konkrete Problem nur gemeinsam lösen können und ich freue mich, dass Gesundheitsminister Anschober dazu bis Montag eine eigene Sitzung der LandesgesundheitsreferentInnen einberufen wird, so der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker in einer ersten Stellungnahme.

Die gemeinsame Datenauswertung ist die Grundlage für eine funktionierende Corona-Kommission und es herrscht kein Zweifel daran, dass Wien weiterhin sehr konstruktiv daran teilnehmen wird.

„Um die heutigen Missverständnisse in den Aussendungen des Innenministeriums aufzuklären, werde ich morgen persönlich an der Sitzung des SKKM teilnehmen“, so Gesundheitsstadtrat Hacker abschließend.

