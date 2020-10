TreeFrog Therapeutics und Invetech bauen Partnerschaft zur Überführung von Hochdurchsatz-Technologie zur Verkapselung von Stammzellen in GMP-System für die Herstellung von Produkten für die Zelltherapie im kommerziellen Maßstab aus

Bordeaux, Frankreich und San Diego (ots/PRNewswire) - TreeFrog Therapeutics, ein französisches Biotech-Unternehmen, das eine einzigartige Zellherstellungstechnologie nutzt, um eine Pipeline von Zelltherapien mit Massenmarktpotenzial voranzubringen, und Invetech, ein weltweit führendes Unternehmen für die Entwicklung und Herstellung von automatisierten Fertigungslösungen für Zell- und neuartige Therapien, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um bis Ende des Jahres 2022 ein GMP-konformes Gerät für die Hochdurchsatz-Verkapselung von Stammzellen zu entwickeln.

TreeFrog Therapeutics arbeitet seit Januar 2019 mit Invetech an der Umwandlung seiner F&E-Verkapselungsanordnung in ein automatisiertes Einweggerät für die industrielle Bioproduktion. "Unsere C-StemTM-Technologie schlägt eine Brücke zwischen Stammzellbiologie und Biophysik", erklärte Kevin Alessandri, CEO und CTO von TreeFrog Therapeutics. "In Invetech haben wir ein Team, das sich einer neuen Technologie mit starken Ausführungskapazitäten stellen möchte und durch eine schrittweise Methodik zur Reduzierung des Projektrisikos unterstützt wird. Tatsächlich gelang es dem Team, den Prototyp rechtzeitig im April 2020 zu liefern - mitten in der COVID-Krise."

Das von Invetech entwickelte Beta-Verkapselungssystem erfüllt seine technischen Spezifikationen mit einem Durchsatz von 1.000 Stammzellkapseln pro Sekunde. Der erste Vorteil der Zellverkapselung besteht im Schutz gegen hydrodynamische Schäden. Dies ist für die Verstärkung und Differenzierung fragiler Zellen wie pluripotenter Stammzellen in großen Bioreaktoren von entscheidender Bedeutung. Der zweite Vorteil von Kapseln liegt in der Rekapitulation einer biomimetischen Stammzellnische. In dieser Mikroumgebung organisieren sich pluripotente Stammzellen in einer biomimetischen 3D-Konformation, was ein schnelles Wachstum und eine genaue Chromosomentrennung fördert.

"Unsere C-StemTM-Technologie senkt heute die Herstellungskosten um das Zehnfache, während gleichzeitig Chargengröße, Ertrag und genomische Qualität deutlich verbessert werden. Alle unsere Bemühungen konzentrieren sich nun darauf, diese Technologie so schnell wie möglich in die Klinik zu bringen, indem wir eine Pipeline von Zelltherapien in gemeinsamer Entwicklung mit führenden Pharmaunternehmen voranbringen. In diesem Zusammenhang ist unsere Partnerschaft mit Invetech entscheidend für die Sicherung unseres Vorhabens, die GMP-Konformität zu erreichen sowie die Funktionalität, den Ertrag und die Verarbeitungsbedingungen unserer Verkapselungsvorrichtung weiter zu verbessern", so Maxime Feyeux, Mitbegründer, CEO und CSO von TreeFrog Therapeutics.

"TreeFrog trat mit einer sehr neuartigen Technologie im Frühstadium an uns heran, die sich extrem schnell entwickelt hat und unglaublich vielversprechend ist", bemerkte David Kneen, Vice President, Cell Therapy, bei Invetech. "In weniger als 18 Monaten haben unsere kombinierten Teams C-StemTM von einer Machbarkeitsstudie auf dem Labortisch zu einem geschlossenen, automatisierten Beta-Produktionssystem weiterentwickelt. Es war eine großartige Zusammenarbeit, die von unserer gemeinsamen Vision, diese Technologie zu kommerzialisieren, getragen wurde, um die Serienfertigung von Produkten für die Zelltherapie für bedürftige Patienten zu ermöglichen."

