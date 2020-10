KARAWANE DER MENSCHLICHKEIT: Gelebte Solidarität in Österreich

Wien/Güssing/Eltendorf (OTS) - Zutiefst betroffen durch die erschütternden Bilder aus dem brennenden Flüchtlingslager Moria rief Reisefotograf Pascal Violo das Hilfsprojekt „KARAWANE DER MENSCHLICHKEIT“ ins Leben und hoffte auf die Unterstützung seiner Mitmenschen. Was dann jedoch geschah, übertraf seine Erwartungen komplett!



Innerhalb weniger Tage erfasste eine Welle der Solidarität das Land: Menschen zeigten ihre Hilfsbereitschaft, Unternehmen boten tatkräftige Unterstützung an – sogar eine komplette Sattelschlepper-Lieferung mit einem 40 Tonner zum Transport der Hilfsgüter nach Griechenland wurde von einer Speditionsfirma zur Verfügung gestellt. Auf dem Spendenkonto sind bisher bereits über 30.000 Euro eingetroffen.

Aufgrund des bemerkenswerten Engagements der Österreicher*innen sind bereits genug Hilfsgüter eingetroffen, um den ganzen LKW füllen zu können. Von weiteren Sachspenden ist daher abzusehen. Was allerdings nach wie vor dringend benötigt wird, sind Geldspenden. Damit wird die unermüdliche Arbeit der Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ und weiterer wichtiger NGOs unterstützt. Diese retten tagtäglich Leben und helfen vor allem auch den vielen Kindern, die unter unvorstellbar schlimmen Bedingungen aufwachsen müssen.

„Ich bin überwältigt über die gelebte Solidarität bei uns in Österreich! Niemals hätte ich mit einem derart großen Engagement der Menschen gerechnet. Unser Ziel ist nun, alle gespendeten Hilfsgüter sicher nach Griechenland zu transportieren und vorher so viele Geldspenden zu sammeln wie möglich, um den Menschen direkt und unbürokratisch zu helfen,“ erklärt Pascal Violo die weiteren Pläne seines Projekts und appelliert erneut an die Zivilcourage der Menschen: „Lasst uns gemeinsam ein Zeichen der Menschlichkeit setzen und zusammen helfen – die Kinder und Familien von Moria brauchen unsere Hilfe!“

Spendenkonto:

Karawane der Menschlichkeit, Raiffeisenbank Güssing,

IBAN: AT14 3302 7000 0002 3408, BIC: RLBBAT2E027

Infos: www.facebook.com/karawanedermenschlichkeit

