Wölbitsch: Sportstätten-Entwicklungsplan erster Schritt in richtige Richtung

Frage nach Dusika- und Nationalstadion ungeklärt – Forderung nach Leichtathletik Anlage für Wien weiterhin aufrecht

Wien (OTS) - „Mit dem heute präsentierten Sportstätten-Entwicklungsplan kommt die Stadt einer langen Forderung der ÖVP nun knapp vor der Wahl nach. Ein erster, wichtiger Schritt in Richtung Sportstadt Wien ist damit getan“, so Stadtrat und Sportsprecher Markus Wölbitsch.

Die Situation sei in vielen Bereichen jedoch noch immer mehr als unbefriedigend für Vereine und Sportler. Es mangle nach wie vor an ausreichend Platz und Angebot für Trainings und Wettkämpfe von Vereinen. Auch der Zustand vieler Sportstätten sei mehr als fragwürdig. „Es ist bezeichnend, dass 70 Prozent der Sportstätten in Wien sanierungsbedürftig sind. Die Sportlerinnen und Sportler müssen oft unter widrigen Umständen trainieren. Das hätte längst schon in Angriff genommen werden müssen.“

„Nach den heutigen Ankündigungen bleiben essentielle Fragen nach wie vor offen“, so Wölbitsch weiter, der die Zukunft des Dusika- und des Nationalstadions sowie des ÖFB Hauptquartiers anspricht. Eine Leichtathletik-Anlage, die internationalen Standards gerecht wird, fehle zudem auch dringend. „Hier war Stadtrat Hacker in den vergangenen Jahren einfach zu wenig ambitioniert.“ Weiter fordert Wölbitsch, dass sich Bürgermeister Ludwig dafür einsetzen soll, die Special Olympics Welt-Sommerspiele 2031 nach Wien zu holen. „Das ist nicht nur ein wichtiges Zeichen für Inklusion, Toleranz und Miteinander. Darüber hinaus würde Wien auch in touristischer und wirtschaftlicher Hinsicht von dem Event profitieren“, so Wölbitsch und abschließend: „Wien muss wieder Sportstadt Nummer 1 werden. Dafür müssen noch mehr Schritte folgen.“

