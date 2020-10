FPÖ – Belakowitsch: Innenminister Nehammer soll sich um sichere Grenzen kümmern und sich Kommentare zu Gesundheitsthemen sparen

Wien (OTS) - „Jedes Monat kommen über 1.000 illegale Einwanderer in unser Land und kein Tag vergeht ohne Fahndungsaufruf wegen durch Migranten verübter Gewaltverbrechen. Und was hat Innenminister Nehammer zu tun? Nichts anderes, als sich in die Gesundheitsbelange der Stadt Wien einzumischen. Da träumt wohl wieder einer von einem kompletten Lockdown, der ohnehin schon vonseiten der schwarz-grünen Regierung heraufbeschworen wird und den damit verbundenen Überwachungs- und Drangsalierungsmöglichkeiten durch das BMI“, reagierte die freiheitliche Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch auf eine Meldung der Austria Presse Agentur.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at