Jüdisches Filmfestival im Village Cinema Wien eröffnet

Wien (OTS) - Vor zahlreichen Gästen und unter der Moderation von Renata Schmidtkunz wurde gestern Abend das Jüdische Filmfestival Wien mit „Crescendo - #Makemusicnotwar“ eröffnet. Vom 7. bis 21. Oktober 2020 wird BesucherInnen im Village Cinema Wien Mitte unter dem Motto „Reißt die Mauern nieder“ ein vielfältiges Filmprogramm geboten. Mit Unterstützung der Cineplexx Gruppe kann das Festival in einem absoluten High-Tech-Kino, dem Dolby Cinema, stattfinden – cineastische Momente sind also gesichert. Kinematografische Hochtechnologie trifft Hochkultur! Für die entsprechenden Sicherheits- und Hygienemaßnahmen ist gesorgt, damit können sich Filmfans auf interessante Kinoerlebnisse einstellen. „Kinos sind ganz besonders in der jetzigen Zeit die idealen Orte, um Kulturveranstaltungen unter den vorgegebenen Sicherheitsauflagen durchzuführen. Umso mehr freuen wir uns, dass wir die Festivaleröffnung erfolgreich in einem unserer Multiplex Kinos präsentieren konnten“, so Christof Papousek, CFO/Co-Gesellschafter Constantin Film & Cineplexx Kinobetriebe.

Kino spannt Bogen von Kultur bis Unterhaltung

„Kino vereint für uns Kultur und Unterhaltung. Schon seit längerem, und nicht wie manche behaupten COVID-19 bedingt, werden viele Arthouse-Filme in Großkinos gespielt. Der Cineplexx-Standort Village Cinema in Wien Mitte ist als erstes und Europas größtes Multiplex Kino Mitglied des Kinonetzwerks Europa Cinemas", so Christof Papousek. „Seit mehr als zwei Jahrzehnten beweisen wir damit schon, dass nationaler und europäischer, qualitativer Content auch im Multiplex Kino erfolgreich positioniert werden kann. Darum freuen wir uns schon so lange relevanter Partner filmkultureller Veranstaltungen sein zu können, so wie derzeit beim Jüdischen Filmfestival Wien“, erklärt Papousek weiter.





Über Cineplexx und die Constantin Film-Holding GmbH

Die Constantin Film-Holding GmbH steht mit ihren Kinobeteiligungen Cineplexx Kinobetriebe GmbH und Lichtspieltheater Betriebs GmbH für modernes, visionäres Kino und ist unangefochtener Vorreiter in punkto Kinotechnologie und Servicestandards – 2018 und 2019 wurde dies mit den aktuellen Innovationen im Cineplexx Wienerberg (Onyx-LED und Real D Unltimate Screen sowie Barco Flagship-Laser), im Cineplexx Graz, Split, Belgrad und Novi Sad (MX4D), dem IMAX Laser im Cineplexx Donau Zentrum und Apollo und dem ersten Dolby Cinema in Wien im Village Cinema uns danach im Cineplexx Millennium City, dem nun mehr vierten Dolby Cinema Standort nach Linz und Salzburg Airport, bestätigt.

Der Beginn der Firmengeschichte erfolgte 1951 mit dem Filmverleih Constantin-Film in Österreich, seit 1985 steht das Unternehmen unter leitender Mitarbeit und Teilhaberschaft beziehungsweise in Folge komplett im Eigentum österreichischer Unternehmer. In den 70er Jahren erfolgte eine bundesweite Ausweitung der Spielstätten unter dem Namen Constantin-Film Kinos. Die Cineplexx Kinobetriebe GmbH ist eine Tochtergesellschaft der 1985 gegründeten Constantin Film-Holding-GmbH, mit über 60 Kinos in 12 Ländern: Österreich, Kroatien, Serbien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina, Montenegro, Nord-Mazedonien, Albanien, Kosovo, Griechenland, Rumänien und Italien. Über 400 Säle mit mehr als 70.000 Sitzen werden betrieben. Der letzte Expansionsschritt erfolgte im Februar 2019 mit dem Kauf der UCI Kinowelt und den damit verbundenen drei Standorten in Österreich. 2019 und 2020 ging die Expansion im SEE-Bereich mit 6 Kinos in Rumänien in eine neue Phase.

Mit rund 1.700 MitarbeiterInnen erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2019 einen Umsatz von mehr als 150 Millionen Euro. 2019 begrüßten die Cineplexx Kinos knapp 13 Millionen Besucher.

Mehr Informationen zu Österreichs führendem Kinobetreiber auf www.cineplexx.at.

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Voice, und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken von Dolby Laboratories. Dolby Cinema und Dolby Vision sind Marken von Dolby Laboratories. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. DLB-G





