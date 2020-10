Temperaturmessen leicht gemacht mit dem Wellion Stirn- und Ohrthermometer

Der burgenländische Familienbetrieb MED TRUST vertreibt erfolgreich das elektronische Wellion Stirn- und Ohrthermometer für die Fiebermessung in nur 1 Sekunde.

Marz (OTS) - MED TRUST ist seit der Gründung im Jahr 1997 als Hersteller innovativer Produkte für Diabetiker bekannt. Die reichhaltige Produktpalette umfasst neben In-Vitro-Diagnostika auch Medizinprodukte wie Insulin-Pennadeln, Lanzetten zur Blutgewinnung, Sicherheitsprodukte zur Insulinapplikation und zur Blutgewinnung für den professionellen Bereich, Insulinspritzen und Blutdruckmessgeräte.

Auch seit Beginn der Pandemie ist es das größte Anliegen von MED TRUST, alle Kunden verlässlich und rasch mit den benötigten Produkten für die Behandlung ihres Diabetes zu versorgen. Interne Sicherheitsrichtlinien und Hygiene-Maßnahmen garantieren die reibungslose Lieferfähigkeit des Unternehmens.

Die Messung der Körpertemperatur ist eine der Maßnahmen, die MED TRUST bereits am Anfang der Pandemie im Betrieb eingeführt hat. Dazu verwendet wird das neuartige Wellion Stirn- und Ohrthermometer, das mit größtem Erfolg sowohl am österreichischen Markt und international vertrieben wird.

Neben dem formschönen Design bietet das Wellion Stirn- und Ohrthermometer viele nützliche und praktische Eigenschaften:

Die Körpertemperatur kann innerhalb von nur 1 Sekunde kontaktlos mittels Infrarot-Technologie gemessen werden.

Das Messergebnis wird farbig markiert, damit der Anwender rasch erkennen kann, ob es sich um eine normale oder erhöhte Körpertemperatur handelt.

Die vom Gerät benötigten 2 Batterien werden gratis mitgeliefert, sodass sofort mit der Messung begonnen werden kann.

In einem eigenen Modus kann auch die Temperatur von Objekten gemessen werden (z.B. die Temperatur von Babynahrung in einem Fläschchen), sodass noch eine weitere Anwendungsmöglichkeit für das Produkt besteht.

Werner Trenker, CEO der österreichischen Mutterfirma MED TRUST mit Sitz im Burgenland, erklärt: „Es ist wichtig, als Unternehmen über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Wir sind im Bereich der Versorgung von Diabetikern bereits sehr am Markt etabliert, aber derzeit gibt es Herausforderungen, die es nötig machen, weitere Produkte am Markt anzubieten. Mit dem Wellion Stirn- und Ohrthermometer haben wir das richtige Produkt zum passenden Zeitpunkt auf den Markt gebracht. Ich freue mich besonders über das positive Feedback vom heimischen, aber auch von internationalen Märkten.“

Das neue Gerät wird auch Patienten in anderen Ländern über die eigenen Niederlassungen in Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Griechenland, der Ukraine, Schweden, Bulgarien, Italien, Frankreich, Slowenien, Kroatien und Portugal zur Verfügung stehen. Distributoren in 80 Ländern der Welt werden ebenfalls für den Vertrieb des Wellion Stirn- und Ohrthermometers zuständig sein und damit zum Erfolg der Marke Wellion beitragen.

Rückfragen & Kontakt:

Weitere Informationen erhalten Sie von Ilse Stampf, Marketing, bei MED TRUST Handelsges.m.b.H. unter stampf @ medtrust.at. Weiterführende Informationen über die Wellion Produkte finden Sie unter www.wellion.at