Generali erfolgreichster Versicherer bei den AssCompact Awards 2020

MIT DREI ERSTEN PLÄTZEN IST DIE GENERALI DER ERFOLGREICHSTE VERSICHERER. GENERALI ZUM VIERTEN MAL IN FOLGE VERSICHERER MIT „BESTEM SERVICE FÜR VERMITTLER“. AUCH IN GEWERBE UND KFZ TOP.

Wien (OTS) - Die Generali Versicherung überzeugte auch dieses Jahr die heimischen Versicherungsmakler mit hervorragenden Leistungen, Produkten und Services und bestätigte ihre Rolle als führende Versicherungsgesellschaft. Drei erste Plätze sind das ausgezeichnete Ergebnis der Generali bei den AssCompact Awards 2020.

Seriensieger Generali

Bereits zum vierten Mal hintereinander holte sich die Generali den Titel „Bester Service für Vermittler“ und wiederholte auch in „Gewerbe“ ihren Spitzenplatz. Zudem kürten die österreichischen Versicherungsmakler die Generali mit einem ersten Platz in „Kfz“. Arno Schuchter, Vorstand für Vertrieb und Marketing, führte diese Auszeichnungen auf das ständige Bemühen der Generali zurück, Produkte, Services und Beratung rasch an die sich ändernden Kundenbedürfnisse anzupassen: „Die Generali ist ein verlässlicher Lifetime Partner. Wir vernetzen digitale Services mit persönlicher, hoch qualifizierter Beratung – zum Vorteil unserer Partner und Kunden. Wir sind mit starken Teams regional präsent. Neben einem hohen Digitalisierungsgrad steht immer auch der Human Touch im Fokus. Ohne persönliche Beratung geht es nicht.“ Er bedankte sich bei allen Partnern herzlich für das in die Generali gesetzte Vertrauen und bei den vielen motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren unermüdlichen Einsatz.

Über die AssCompact Awards

Die Awards werden alljährlich von AssCompact, dem Fachmagazin für Risiko- und Kapitalmanagement, auf Basis einer umfangreichen Befragung vergeben. Unabhängige heimische Vermittler gaben insgesamt 1.585 Votings ab. Dieses Jahr wurden Awards für die Kategorie „Bester Service für Vermittler“ sowie die Sparten Gewerbe, Kfz, Rechtsschutz und betriebliche Altersvorsorge vergeben. Die Awards stellen einen der wichtigsten Gradmesser für die Qualität in der österreichischen Versicherungsbranche dar.

Fotos finden Sie hier.

DIE GENERALI VERSICHERUNG AG

Die Generali Versicherung ist die drittgrößte Versicherungsgesellschaft in Österreich und Teil der Generali Group. Die Generali ist eine der größten globalen Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter. Sie wurde 1831 gegründet und ist in 50 Ländern mit Prämieneinnahmen von insgesamt mehr als 69,7 Milliarden Euro im Jahr 2019 vertreten. Mit rund 72.000 MitarbeiterInnen, die 61 Millionen KundInnen betreuen, hat der Konzern eine führende Position in Europa und eine wachsende Präsenz in Asien und Lateinamerika. Die Generali ist ein Lifetime Partner für ihre KundInnen und bietet dank eines einzigartigen Vertriebsnetzes innovative und individuelle Lösungen an. In Österreich, Zentral- und Osteuropa und Russland ist die Generali Group über das Österreich, CEE & Russland Regional Office (Prag) in dreizehn Ländern aktiv und einer der drei größten Versicherer in der Region.

www.generali.at

www.generali.com





Rückfragen & Kontakt:

Generali Versicherung AG

Angelika Knap

Pressesprecherin

(01) 534 01-12443

presse.at @ generali.com

www.generali.at