ASKÖ-Urgestein Max Lakitsch verstorben

Wien (OTS) - Mit großer Bestürzung musste die ASKÖ Anfang dieser Woche vom Ableben von Ehrenmitglied und Ehrenkonsulent Max Lakitsch in dessen 94. Lebensjahr erfahren.

Der Oberösterreicher war seit 1932 (!) Mitglied der ASKÖ-Familie und hatte nach seiner Sportkarriere in vielen Sportarten jahrzehntelang wichtige Funktionen in der ASKÖ, aber auch im Judoverband, im Leichtathletik-Verband, in der Bundes-Sportorganisation (Sport Austria), in der Landessportorganisation Oberösterreich und in vielen Vereinen inne.



ASKÖ-Präsident Hermann Krist: "Man kann Max Lakitsch getrost als ein ASKÖ-Urgestein bezeichnen, es gibt kaum jemanden in unserer großen Gemeinschaft, der unseren Verband aber auch das gesamte Sportgeschehen in Österreich derartig gut kannte und auch verstand. Max war ein wandelndes Lexikon. Ich bin einerseits zutiefst bestürzt über die Information seines Ablebens, auf der anderen Seite aber auch so wie viele unendlich dankbar, ihn gekannt zu haben."

Auch wenn Max Lakitsch in den letzten Jahren immer weniger persönlich in Erscheinung trat, so interessierte er sich bis zuletzt für alles im Sport. Hermann Krist: "Die ASKÖ wird diesem großartigen Menschen, herausragenden Sportler und Funktionär stets ein ehrendes Andenken bewahren. Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden und Tagen seiner Familie."

