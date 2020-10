FPÖ – Hafenecker: Auskunftsperson bestätigt im U-Ausschuss Käuflichkeit der ÖVP!

Unmoralisches Angebot für Aufnahme von Privatklinik in Prikraf gegen 250.000 Spende an schwarzes Vereinsnetzwerk lässt Schwarze immer tiefer in Spendensumpf versinken

Wien (OTS) - „Erstmals hat mit Walter Grubmüller eine Auskunftsperson im U-Ausschuss zugegeben, dass die ÖVP gegen Spenden an ihr dubioses schwarzes Vereinsnetzwerk zur Initiierung von Gesetzesänderungen bereit und damit käuflich sein könnte. Das zutiefst unmoralische Angebot aus der ÖVP-Sphäre an Grubmüller, sich gegen eine 250.000-Euro-Spende für die Aufnahme von dessen Privatklinik in den Prikraf einzusetzen, zeigt einmal mehr deren wahres Gesicht und den tatsächlichen Zweck ihres Vereinsgeflechts auf, nämlich am schwarzen Faden ,Tango korrupti´ zu tanzen. Diese Unverschämtheit schreit regelrecht zum Himmel“, so der FPÖ-Fraktionsvorsitzender im Ibiza-Untersuchungsausschuss, NAbg. Christian Hafenecker, MA.

„Vom Alois Mock-Institut über die Sobomatic bis hin zur heutigen unfassbaren Prikraf-Enthüllung, die ÖVP versinkt immer tiefer im Spendensumpf. Diesen gilt es - selbstverständlich unter Wahrung der Unschuldsvermutung für alle Beteiligten - lückenlos aufzuklären und vollständig trockenzulegen, denn diese Republik und ihre Gesetze dürfen zu keinem schwarzen Basar verkommen!“, schließt Hafenecker.

