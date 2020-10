NEOS zu LKW Leerfahrten: Reduktion durch Nachbessern bei Rahmenbedingungen

Johannes Margreiter: "Um den Güterverkehr auf die Schiene zu bringen, braucht es ein Ende des Dieselprivilegs und Kostenwahrheit."

Wien (OTS) - Der NEOS Verkehrssprecher Johannes Margreiter zeigt sich über die aktuelle VCÖ Analyse zu LKW Leerfahrten in Österreich alarmiert aber nicht überrascht: "Bereits mehrmals haben wir NEOS darauf hingewiesen, dass im Güterverkehr derzeit kein fairer Wettbewerb möglich ist, da nicht alle Kosten eingepreist werden. Wir besteuern zudem nach wie vor Umweltverschmutzung zu niedrig. Wir NEOS fordern endlich auch beim LKW Verkehr echte Kostenwahrheit was Umwelt- und Gesellschaftskosten angeht. Der Güterverkehr soll vermehrt auf Schiene gebracht werden, durch ein Ende des Dieselprivilegs oder auch eine Erneuerung der Maut."



Fast die Hälfte der LKW Fahrten sind Leerfahrten



Margreiter verweist hier vor allem auf den Vergleich zu einem Nachbarland: "Fast die Hälfte (45%), der von LKW im österreichischen Güterverkehr zurückgelegten Fahrten, sind auf Leerfahrten zurückzuführen - das ist zu viel! In Ländern wie der Schweiz liegt dieser Wert aktuell bei 36 Prozent. Dort ist allerdings das gesamte Straßennetz bemautet und auch eine steuerliche Begünstigung beim Diesel gibt es in unserem Nachbarland nicht."



Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

0664/88782480

presse @ neos.eu

http://neos.eu