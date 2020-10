„METRO Alm Talk“ im Rahmen des EFA2020 nun zum Nachschauen online

Vösendorf (OTS) - Als langjähriger Partner des Europäischen Forum Alpbach hat METRO Österreich auch in diesem Jahr eine Diskussionsrunde ausgerichtet. Statt vor üblicher Weise 200 Gästen wurde am 3. September allerdings in kleinem Rahmen diskutiert. Das Thema: „Die Krise – Ein Turbo für Nachhaltigkeit?“ Nun ist das Video davon zum Nachschauen fertig und auf verschiedenen Kanälen online.

Über den Status Quo in der Branche hat Thomas Rudelt, Geschäftsführer Einkauf & Supply Chain von METRO Österreich mit Theresa Imre, Gründerin und Geschäftsführerin von markta.at sowie Thorsten Schwede, Managing Director bei Unilever Food Solutions Österreich diskutiert. Moderiert wurde von Philippe Narval, Generalsekretär des EFA.

Einig war sich das Podium, dass Nachhaltigkeit kein Trend-Thema ist, sondern eine ernstzunehmende Verantwortung für unsere Zukunft. besonders in der Warenbeschaffung und -verfügbarkeit von Lebensmitteln haben Nachhaltigkeit und Regionalität seit Ausbruch der Corona-Krise ein neues Gewicht bekommen.

Thomas Rudelt: „Wir erleben mit der Nachfrage nach regionalen Produkten nicht nur einen Trend, sondern das, was wir gerade erleben, ist absolut notwendig. In der Krise hat sich unsere Ernährung verändert. Es tritt ein neues Gesundheitsbewusstsein in den Vordergrund. Wir als METRO haben daher unsere Beschaffungssysthematik und Logistik komplett umgestellt und das mit Erfolg. Indem wir immer partnerschaftlich mit unseren Lieferanten umgehen, konnten wir auch im Lockdown Versorgungssicherheit garantieren. Wir haben Verantwortung für unsere Mitarbeiter und Kunden. Sichere Lebensmittel anbieten zu können, ist immer unser Ziel.“

