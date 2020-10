Schmidhofer: Bis zu 300 Millionen Euro für die Veranstaltungsbranche

ÖVP-Tourismussprecher: Schaffen Sicherheit und Anreiz, damit Veranstalter wieder planen können

Wien (OTS) - Tourismus- und Freizeitwirtschaft sind "die" Konjunkturlokomotive in Österreich. Sie sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, schaffen Arbeitsplätze und gehören daher unterstützt. Für unseren Wirtschaftsstandort Österreich hat die Veranstaltungsbranche eine enorme Bedeutung. Letztes Jahr alleine haben in Österreich über 28.000 Kongresse und Tagungen mit insgesamt 1,8 Millionen Teilnehmerinnen und Teilnehmern stattgefunden. Die Corona-Pandemie hat jedoch weitreichende Auswirkungen auf die gesamte Wertschöpfungskette der Branche wie z.B. Lieferanten, Technik, Catering, Künstler, Bar, Service, Floristen sowie insbesondere auch die Stadthotellerie. Massive Einbußen bedrohen die Existenz zahlreicher Unternehmen und Arbeitsplätze. Mit einem Schutzschirm in Höhe von 300 Millionen Euro schaffen wir nun Sicherheit und Anreiz, damit Veranstalter trotz der COVID-19-Krise wieder planen können. Damit soll die für Österreich wichtige Tourismus-, Kultur- und Freizeitwirtschaft belebt werden, sagt ÖVP-Tourismussprecher Karl Schmidhofer anlässlich der heutigen Sitzung des Tourismusausschusses, auf dem ein Antrag der Regierungsfraktionen zur Änderung des KMU-Förderungsgesetzes auf der Tagesordnung steht.

Wenn Veranstaltungen Corona-bedingt abgesagt werden müssen oder nur eingeschränkt stattfinden können, bekommen die Veranstalter die Kosten ersetzt, die nicht mehr stornierbar sind. Die Abwicklung übernimmt die Österreichische Hotel- und Tourismusbank (ÖHT). Die Förderungsmaßnahmen zugunsten von Veranstaltungen und Kongressen sollen dabei unabhängig von der Unternehmensgröße des Veranstalters sein, erläutert Schmidhofer.

Der Antrag legt in diesem Sinn die weitere Ermöglichung der durch COVID-19 zum Erliegen gekommenen Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Kongressen explizit als Aufgabe des Bundes fest. Ebenso werden die Belebung der Tourismus- und Freizeitwirtschaft sowie des kulturellen Angebots als Ziele der Förderungsmaßnahmen in das Gesetz aufgenommen.

Der ÖVP-Tourismussprecher dankt auch Tourismusministerin Elisabeth Köstinger, die sich mit voller Kraft – gerade angesichts der COVID-Krise - für den Tourismus und eine erfolgreiche Tourismuspolitik einsetze, so Schmidhofer, der auf einen guten und sicheren Wintertourismus hofft, zu dem die Betriebe und auch die Seilbahnwirtschaft beitragen werden. (Schluss)

