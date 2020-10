Zurich: Vier Stockerlplätze bei den AssCompact Awards 2020

Wien (OTS) - Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft (Zurich) zählt erneut zu den mehrfachen Preisträgern bei den AssCompact Awards. Das Unternehmen erreicht in vier Kategorien Spitzenplatzierungen.

Heute Vormittag fand die Verleihung der AssCompact Awards 2020 statt. Die Preise werden jährlich verliehen. Grundlage der Auszeichnungen sind umfangreiche Befragungen von unabhängigen Versicherungsvermittlern. Zurich erhielt bei der diesjährigen Verleihung vier Awards.

Dr. Jochen Zöschg, Mitglied des Vorstandes von Zurich und verantwortlich für Vertrieb und Markt Management: „Die AssCompact Awards haben in diesem für uns alle herausfordernden Jahr eine noch höhere Bedeutung. Mit diesen vier Stockerlplätzen bringen unsere Maklerpartner ihr Vertrauen ganz besonders zum Ausdruck. Herzlichen Dank für den persönlichen Einsatz aller Beteiligten. Wir freuen uns auf weitere gemeinsame Erfolge!“

Viermal am Stockerl

In der Kategorie „Betriebliche Altersvorsorge“ erreichte das Versicherungsunternehmen den 3. Platz. Beim Rechtsschutz und in der Kfz-Versicherung belegte Zurich ebenfalls Rang 3. In der Kategorie „Bester Service für Vermittler“ sicherte sich Zurich zum wiederholten Male Platz 2.

Zöschg: „Wir wollen besten Service für unsere Maklerpartner bieten und investieren sehr gezielt in den Ausbau unseres Maklerservice. Die erneute Auszeichnung ist daher für uns – gerade in der aktuellen Situation – eine schöne Bestätigung und Ansporn.“

Über die AssCompact Awards

Die AssCompact Awards werden jährlich vom Versicherungs-Fachmagazin AssCompact verliehen. Sie basieren auf einer österreichweiten Befragung von Versicherungsmaklern, Finanzdienstleistern und Mehrfachagenten.

Bildmaterial

Rückfragen & Kontakt:

Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft

Unternehmenskommunikation

Mag. Daniela Sisa, presse @ at.zurich.com

Telefon: (01) 501 25 -1456

www.zurich.at

www.zurich-connect.at