Medienpräsenz: Kurz vor Anschober und Ludwig

APA-Comm-Politikerranking: Corona, Moria und der Wiener Wahlkampf bestimmten mediale Themenlandschaft im September

Wien (OTS) - Das aktuelle APA-Comm-Politikerranking, das laufend die Berichterstattung aller österreichischen Tageszeitungen analysiert, weist für September 2020 Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) als medial präsentesten Politiker des Landes aus. In einem von steigenden Corona-Zahlen geprägten Monat führt Kurz das Ranking mit 1.494 Beiträgen vor Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Die Grünen, 1.106 Beiträge) und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ, 675 Beiträge) an. Der Bundeskanzler übernimmt damit wieder die mediale Präsenzführerschaft von Anschober, der im August den ersten Platz belegte. Auf den Rängen vier und fünf finden sich Finanzminister und Spitzenkandidat der Wiener Gemeinderatswahl Gernot Blümel (ÖVP, 586 Beiträge) sowie Innenminister Karl Nehammer (ÖVP, 504 Beiträge) wieder.

Für Kurz spielte im September neben der anhaltenden Corona-Pandemie insbesondere die kritische Situation im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos eine wichtige Rolle in der medialen Berichterstattung. Kurz sprach sich gegen eine Aufnahme von minderjährigen Flüchtlingen aus dem abgebrannten Lager aus, was innenpolitisch zu heftigen Auseinandersetzungen führte. Selbst Vertreter des Koalitionspartners auf Bundesebne, wie Vizekanzler Werner Kogler (Die Grünen, Platz 7), erklärten, dass die Debatte um die Aufnahme von Flüchtlingskindern noch nicht zu Ende sei.

Platz zwei belegt Gesundheitsminister Anschober, der vor allem mit Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie medial in Erscheinung trat. Zu Monatsbeginn dominierte die vierstufige Corona-Ampel, die bei ihrer Einführung insbesondere in Oberösterreich für Wirbel sorgte: Sowohl der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ, Platz 17) als auch der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP, Platz 10) übten öffentlich Kritik an der Ampel. Als weiteres Top-Thema rund um Anschober kristallisierten sich die Novellen von Epidemie- und Covid-Gesetz heraus, die im Frühjahr teilweise durch den Österreichischen Verfassungsgerichtshof gekippt worden waren.

Den dritten Platz belegt Wiens Bürgermeister Ludwig. Der wahlkämpfende SPÖ-Chef der Bundeshauptstadt sah sich im September mehrmals Kritik von Seiten der Bundesregierung ausgesetzt, die ein schärferes Vorgehen Wiens im Kampf gegen das Coronavirus einforderte. Die Platzierungen der weiteren Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der Wien-Wahl ergeben sich wie folgt: Gernot Blümel (ÖVP, Platz 4), Birgit Hebein (Die Grünen, Platz 12), Dominik Nepp (FPÖ, Platz 18) und Christoph Wiederkehr (Neos, Platz 30).

Das Ranking der Top-20-Akteurinnen und -Akteure für September 2020 ist unter https://www.ots.at/politikerranking abrufbar. Das Ranking wurde von APA-Comm auf Basis der Anzahl von Beiträgen mit namentlicher Erwähnung von Politikerinnen und Politikern in allen österreichischen Tageszeitungen für den Zeitraum von 1. bis 30. September 2020 erstellt.

