ORF-„matinee“ am 11. Oktober: „Magische Gärten – Marqueses de Fronteira“, Pavarotti-Porträt zum 80. Geburtstag

Wien (OTS) - Die „matinee“ am Sonntag, dem 11. Oktober 2020, um 9.05 Uhr in ORF 2 würdigt – nach einem Besuch der Reihe „Magische Gärten“ in den Grünanlagen des Palácio dos Marqueses de Fronteira in Lissabon – mit dem Filmporträt „Pavarotti – Eine Stimme für die Ewigkeit“ (9.35 Uhr) den 2007 verstorbenen legendären Startenor Luciano Pavarotti zum 80. Geburtstag. Im Rahmen des von Martin Traxl präsentierten Kulturvormittags folgt auf „Die Kulturwoche“ (10.35 Uhr) mit aktuellen Berichten und Tipps um 10.55 Uhr die erste Ausgabe der neuen ORF-Kurzreihe „Museum für Zwei“ mit einem Ausflug ins Leopold Museum.

„Magische Gärten – Marqueses de Fronteira“ (9.05 Uhr)

Der barocke Garten des Palácio dos Marqueses de Fronteira in Lissabon, den Regisseur Emmanuel Descombes eindrucksvoll in Szene setzt, besticht durch seine monumentalen Darstellungen, bestehend aus Tausenden kleiner, mosaikartig zusammengefügter Keramikfliesen, den berühmten Azulejos. Die Fliesenbilder erzählen vom ruhmreichen Kampf um die Unabhängigkeit Portugals im 16. Jahrhundert. Trotz ihrer regelmäßigen Gliederung im französischen oder italienischen Stil erinnert die Gartenanlage unweigerlich an maurische Gärten mit ihren erfrischenden Brunnen. Diese werden aus einem ausgeklügelten Wasserversorgungssystem gespeist, das Vorbilder in der arabischen Kultur hat. Überall im Garten hört man das Plätschern des Wassers. In dieser Gartenanlage trifft klassische Bildhauerkunst auf antike Symbole, wie zum Beispiel Muscheln. Die Farbtöne der blauen und bronzefarbenen Azulejos mischen sich harmonisch mit der dunkelgrünen Vegetation. Der Palast und sein Garten werden seit dem 17. Jahrhundert innerhalb derselben Familie von einer Generation auf die andere vererbt.

„Pavarotti – Eine Stimme für die Ewigkeit“ (9.35 Uhr)

Am 12. Oktober 2020 wäre Luciano Pavarotti, einer der herausragendsten Opernsänger der Musikgeschichte, 80 Jahre alt geworden. Das Filmporträt von John Walker aus dem Jahr 2013 beleuchtet die Karriere der Tenorlegende, die nicht von Anfang an klar war. Bevor sich Pavarotti ganz dem Singen widmete und seine ersten Auftritte an kleineren Opernhäusern in Italien absolvierte, unterrichtete er zwei Jahre lang als Volksschullehrer in seiner Geburtsstadt Modena. Seine internationale Laufbahn schlug er Anfang der 1960er Jahre in Amsterdam, Wien und Zürich ein. Der Durchbruch gelang ihm 1964 am Londoner Covent Garden, wo er für Giuseppe Di Stefano einsprang. 1966 folgte sein Debüt an der Mailänder Scala und zwei Jahre später an der New Yorker Met. Seine unverwechselbare Stimme fasziniert bis heute. John Walker zeigt den Startenor mit Arien aus „La Bohème“, „Rigoletto“ und „Aida“, neapolitanischen Liedern wie „Mamma“ und „O sole mio“ und mit Duetten mit Popkünstlern wie Sting, Bono und Eric Clapton.

„Museum für Zwei – Das Leopold Museum“ (10.55 Uhr)

Aufgrund der Corona-bedingten Absage der diesjährigen „ORF-Langen Nacht der Museen“ startet nach der von 3. bis 10. Oktober laufenden „ORF-Museumszeit“-Aktionswoche (Details unter presse.ORF.at) eine weitere ORF-Programminitiative in Kooperation mit der heimischen Museenlandschaft. „Museum für Zwei“ heißt eine neue Reihe musealer Miniaturen, die im Rahmen der ORF-2-„matinee“ sowie auch online zu sehen sein wird. Das Konzept: Ein Kunstexperte oder eine -expertin und eine prominente Persönlichkeit treffen einander in deren Lieblingsmuseum – etwa, um einen ganz neuen Blick auf bekannte Kunstwerke zu werfen. Insgesamt werden 16 Institutionen aus ganz Österreich – acht in Wien, acht weitere in den Bundesländern – besucht. Den Auftakt machen maschek-Satiriker Peter Hörmanseder und sein Freund aus Studienzeiten, Hans-Peter Wipplinger, Direktor des Leopold Museums. Gemeinsam nehmen sie ein weltberühmtes Werk von Egon Schiele, die Designer-Kunst des Josef Hoffmann und die wiederzuentdeckende Malerin Broncia Koller-Pinell unter die Lupe. Selten ist eine Museumsführung so exklusiv! Die nächste Folge mit Salzburgs Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler und Belvedere-Direktorin Stella Rollig im Oberen Belvedere steht bereits am 18. Oktober auf dem Programm. Für die TV-Regie zeichnet Marlies Faulend verantwortlich. Weitere Details dazu sind unter presse.ORF.at abrufbar.

