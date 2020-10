Mehr als 1,4 Millionen* informierten sich an vier Wahlabenden auf PULS 4, PULS 24 und ATV

Mehr als ein Viertel aller WienerInnen haben sich auf PULS 4, PULS 24 und ATV über die Wien-Wahl im Rahmen der Wahlabende informiert (*WSK).

Wien (OTS) - PULS 4 und PULS 24 sowie ATV boten an vier Hauptabenden Wahl-Sendungen im Rahmen der Wien-Wahl 2020.

Die gestrige Privat-TV-Elefantenrunde machte 8,9 Prozent Marktanteil (E12-49) auf PULS 4, PULS 24 und Servus TV mit einer Durchschnittsreichweite von 250.000 ZuseherInnen.

Am vergangenen Montag luden PULS 4 und PULS 24 zum großen Duell-Abend aller SpitzenkandidatInnen (exkl. Gernot Blümel, VP). Am Dienstag ging die Elefantenrunde in Kooperation mit Krone vonstatten. Der gestrige Abend machte 8,9 Prozent Marktanteil (E12-49) auf PULS 4, PULS 24 und Servus TV mit einer Durchschnittsreichweite von 250.000 ZuseherInnen.

Am 27. September informiert ATV auf außergewöhnliche Art und Weise mit Duellen im Wiener Riesenrad und erreicht an diesem Abend 544.000 ZuseherInnen (***WSK).



Alle vier Wahlabende auf PULS 4, PULS 24 und ATV wurden von mehr als 1,4 Mio. ÖsterreicherInnen gesehen (*WSK).

Davon waren rund 407.000 ZuseherInnen aus Wien. Somit hat sich fast ein Viertel aller WienerInnen auf PULS 4 bzw. PULS 24 über die Wien-Wahl im Rahmen der Wahlabende informiert (**WSK).





*WSK: Der weiteste Seherkreis enthält alle ZuschauerInnen, die zumindest 1 Minute konsekutiv die Wahlabende am 27.09. und 05.-07.10. auf ATV, PULS 4 bzw. PULS 24 und gesehen haben (E12+).



**WSK: Der weiteste Seherkreis enthält alle ZuschauerInnen aus Wien, die zumindest 1 Minute konsekutiv die Wahlabende am 27.09 und 05.-07.10. auf ATV, PULS 4 bzw. PULS 24 und gesehen haben (E12+ Wien).

***WSK: Der weiteste Seherkreis enthält alle ZuschauerInnen, die zumindest 1 Minute konsekutiv den ATV-Wahlabend am 27.09. auf ATV gesehen haben (E12+).

Quelle: AGTT/GfK TELETEST; Evogenius Reporting; 27.09.; 05.10-.07.10.2020 (vorläufig gewichtet); ATV, PULS 4, PULS 24; E12+, E12-49; personengewichtet; inclusive VOSDAL/Timeshift; Standard





Quelle: AGTT/GfK TELETEST; Evogenius Reporting; 05.10-.07.10.2020 (vorläufig gewichtet); PULS 4, PULS 24; E12+, E12-49; personengewichtet; inclusive VOSDAL/Timeshift; Standard

