Corona-Virus: Aktuelle Kennzahlen aus Wien

Vom 8. Oktober 2020, Stand 8 Uhr

Wien (OTS/RK) - Die Landessanitätsdirektion Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien informieren regelmäßig über die aktuellen Fallzahlen und weitere Kennzahlen zum Covid-19-Virus:

Hinweis: In diesen Tagen wurde das Berichtswesen des Bundes umgestellt, das betrifft die Zahlen in Wien und ganz Österreich und hat auch Auswirkungen auf die täglich berichteten Fallzahlen.

Stand Donnerstag, 8. Oktober 2020, 8.00 Uhr, sind in Wien 19.164 positive Testungen bestätigt.

Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 267. Die vier neuen Todesfälle sind zwei Männer (84, 79) und zwei Frauen (51, 83) mit Vorerkrankungen.

13.890 Personen sind genesen.

Gestern wurden in Wien 8.310 Corona-Tests vorgenommen, das macht insgesamt 491.112 Testungen.

Gesamt gesehen wurden in Österreich heute etwa 1.200 Fälle gemeldet. Wien bewegt sich damit also im Rahmen der österreichischen Fallentwicklung. Außerdem wurden die Testungen in Wien nochmals massiv ausgeweitet. Auch in den kommenden Tagen wird dieses umfassende und ausgeweitete Testen fortgesetzt. Damit können wir COVID-19-Erkrankte rasch identifizieren.

Die Zahl der hospitalisierten COVID-19 PatientInnen ist seit gestern um rund 7 % auf 239 gesamt gesunken. Damit sind auch weiterhin ausreichend Ressourcen in den Krankenhäusern vorhanden um COVID-19-PatientInnen betreuen zu können.

Die Gesundheitshotline 1450 hat 7.684 Anrufe entgegengenommen. Informationen für die Bevölkerung erteilt auch die Service-Nummer der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) unter 0800 555 621.

Informationen und Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Corona-Virus finden Sie auch auf der Homepage der Stadt Wien unter www.wien.gv.at/coronavirus (Schluss) red

