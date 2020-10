Erweiterung der ORF.at-Chefredaktion

Wien (OTS) - Der ORF erweitert im Rahmen seiner ORF-PLAYER-Strategie die Chefredaktion von ORF.at. Christian Staudinger wird als weiterer Chefredakteur künftig gemeinsam mit Mag. Gerald Heidegger die ORF.at-Chefredaktion bilden. Die Bestellung erfolgte durch die Geschäftsführer der ORF Online und Teletext GmbH & Co KG, Mag. Karl Pachner und Mag. Roland Weissmann. Die Ausschreibungsfrist endete am 6. September. Das Hearing fand am 5. Oktober statt.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Der Redaktion von ORF.at kommt eine zentrale Rolle bei der Entwicklung des ORF PLAYERS zu. Dabei spielt die Vernetzung mit Video- und Audioinhalten eine immer wichtigere Rolle, sowohl bei der Gestaltung des Kulturmoduls ‚Topos‘, für das Gerald Heidegger federführend verantwortlich ist, als auch im News-Bereich. Christian Staudinger ist ein hervorragender Journalist mit langjähriger multimedialer Erfahrung, der seine TV-Expertise auch für die optimale Gestaltung des Ausbaus des Videocontents auf ORF.at einbringen wird. Ich wünsche den ORF.at-Chefredakteuren viel Erfolg für ihre wichtige Aufgabe!“

Mag. Roland Weissmann: „Es freut mich, dass wir mit Christian Staudinger einen erfahrenen Journalisten und Programmmacher für diese wichtige Funktion gewinnen konnten. Gemeinsam mit Gerald Heidegger wird er einen wichtigen Beitrag zum Aufbau des ORF PLAYERS und zur Weiterentwicklung von ORF.at leisten.“

Mag. Karl Pachner: „ORF.at ist eines der erfolgreichsten Informationsmedien des Landes. Die beiden Top-Profis Gerald Heidegger und Christian Staudinger und ihr Team werden nun gemeinsam die Grundlagen dafür schaffen, diesen Erfolg auch in Zukunft abzusichern und den ORF PLAYER voranzutreiben!“

Christian Staudinger wurde 1970 in Wien geboren. Er war u. a. von 2004 bis 2012 Redakteur für Chronik, Innenpolitik und Außenpolitik in der ORF TV-Information und zwischen 2008 und 2012 CvD und Sendungsplaner von „ZIB 1“ und „ZIB 2“. Von 2013 bis 2015 war er als ORF-Korrespondent in den USA tätig. Derzeit ist Christian Staudinger Sendungsverantwortlicher und Redaktionsleiter der „Zeit im Bild“.

