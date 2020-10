„Mei liabste Weis“ am 10. Oktober in ORF 2

Franz Poschs Volksmusikwunschsendung live aus dem ORF-Landesstudio Tirol

Wien (OTS) - Ein spezielles Jahr bringt für den Herbst eine besondere Ausgabe der Volksmusikwunschsendung „Mei liabste Weis“: Franz Posch lädt am Samstag, dem 10. Oktober 2020, live um 20.15 Uhr in ORF 2 seine Musikantinnen, Musikanten und Gäste ins ORF-Landesstudio Tirol in Innsbruck. Die Gruppen spielen live und erfüllen musikalische Wünsche aus Österreich und der ganzen Welt – via Telefon oder Internet. Dazu gibt es Eindrücke von Tiroler Sehenswürdigkeiten und alpiner Kulinarik. Eine schmackhafte Brotsuppe, die „liabste Speis“ dieser Sendung, wird auf einer Alm zubereitet.

Die Musikantinnen und Musikanten der 166. Ausgabe von „Mei liabste Weis“:

Tiroler Tanzmusikanten: In der schlanken Besetzung mit Trompete (Flügelhorn), Klarinette, diatonischer Harmonika, Harfe und Tuba spielen die fünf Musikanten schneidig, schmissig und vor allem mit Leidenschaft auf. Stücke aus den Federn der Gruppenmitglieder Stefan Neussl, Florian Pedarnig (bis 2008) und Peter Hausberger bereichern das Musiziergut der „Tiroler Tanzmusikanten“.

Herbert Pixner Projekt: Das Quartett rund um Herbert Pixner ist seit Jahren in ganz Mitteleuropa unterwegs und füllt die größten Konzertsäle mit neuer, unverwechselbarer Musik auf „alten“ Volksmusikinstrumenten, wie Steirische Harmonika, Harfe, Gitarre und Bassgeige. Natürlich haben die vier großartigen Musiker ihre Wurzeln nicht vergessen oder verleugnet – so darf sich das Publikum auch auf traditionelle Volksmusik aus dem Passeiertal freuen.

Osttiroler Geigenmusig: Die Geige ist ein Markenzeichen für die Osttiroler Volksmusik, sie kommt gleich dreifach vor in dieser Gruppe (zwei Violinen und Bassgeige), genauso wie das typische Osttiroler Hackbrett und auch die Tiroler Harfe darf nicht fehlen. Das sind die Ingredienzien dieser so schwungvollen, sympathischen, jungen Gruppe.

Gruber Zwoag’sang: Ferdl und Liesl Wahrstätter mit eigener Gitarren-Begleitung. Seit gut 30 Jahren ist der „Gruber Zwoag’sang“ eine fixe Größe in der Tiroler Volksmusik – so harmonisch und authentisch klingen ihre Lieder. Kein Wunder, ist es doch ein Ehepaar, das bei jeder Gelegenheit gerne ein Lied anstimmt.

Weitere Informationen zu den Musikgruppen, die gemeinsam mit Franz Posch die Volksmusikwünsche des Publikums erfüllen, stehen auf tirol.ORF.at. „Mei liabste Weis“ ist eine Produktion des ORF-Landesstudios Tirol. Für die Regie zeichnet Christoph Bloeb verantwortlich.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at