Start für Best of „Tatort“

Dacapo für beliebte Krimifälle aus Deutschland und Österreich ab 10. Oktober in ORF 2

Wien (OTS) - Sonntagabend ist „Tatort“-Time – doch in den kommenden Wochen wird für alle Fans der Kultkrimireihe auch der Samstagabend zum Fixtermin, wenn ab 10. Oktober 2020 (jeweils ab ca. 22.00 Uhr) Dacapos beliebter „Tatort“-Krimis aus Deutschland und Österreich auf dem Programm von ORF 2 stehen. Nachdem zum Auftakt dieser Best-of-„Tatort“-Reihe „Der Hammer“ Jan Josef Liefers und Axel Prahl so manches Rätsel aufgibt, geht es mit „Die Wiederkehr“ (17. Oktober) vorerst weiter nach Bremen und Ludwigshafen („Der Wald steht schwarz und schweiget“, 31. Oktober).

Mehr zum Auftaktfilm

„Tatort: Der Hammer“ (10. Oktober, 22.00 Uhr, ORF 2)

Mit u. a. Axel Prahl, Jan Josef Liefers, Friederike Kempter, Mechthild Großmann, Christine Urspruch, Claus D. Clausnitzer und Milan Peschel; Regie: Lars Kraume

Ein Bauunternehmer wird in seinem Büro mit einem Hammer erschlagen und aus dem Fenster auf die Straße gestürzt. Seine Firma ist verantwortlich für ein umstrittenes Bauprojekt in Münster: Viele vermuten, dass es sich bei dem geplanten Wellness- und Erlebnisbad um ein riesiges Bordell handeln wird. Es gibt auch bereits eine Bürgerbewegung, die massiv dagegen angeht. Besonders lautstark meldet sich bei dem Protest der Aktivist Gunnar Roth (Peter Kahl) zu Wort. Da wird in einem Parkhaus der Zuhälter Bruno Vogler (Frank Zander) erschlagen. Wieder war ein Hammer die Mordwaffe. Doch das von den Überwachungskameras im Parkhaus aufgezeichnete Video sorgt für eine Überraschung: Der Täter ist maskiert. Er tarnt sich als Superheld. Und es gibt Anzeichen dafür, dass ein dritter Mord unmittelbar bevorsteht.

