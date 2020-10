KORRIGIERTE FASSUNG der OTS0099 von heute: Tierschutz Austria - 350 glückliche Hunde

TSA zum Welthundetag: 350 Hunde 2020 bisher vermittelt, aktuell warten 170 Hunde auf neue Besitzer. Insgesamt heuer schon 1400 Tiere an neue Besitzer vergeben.

Vösendorf (OTS) - Am 10. Oktober ist internationaler Welthundetag. Im Tierschutzhaus Vösendorf von Tierschutz Austria (TSA) warten aktuell rund 170 Hunde auf ein neues Zuhause. Darunter etwa die dreibeinige Fee, die durch einen Autounfall ihr Bein verlor, aber dennoch eine lebensfrohe und quirlige Hündin ist. Oder die ehemalige Kettenhündin Smilla, die trotz ihrer schlimmen Vergangenheit extrem menschenfreundlich und anhänglich belieben ist. So wie auch Anubis. Sein Vorbesitzer wollte den lebensfrohen Mischlingsrüden einschläfern lassen, weil er am ganzen Körper unter Demodex-Milben litt. Zum Glück hat sich die Tierklinik geweigert und Anubis kam in die Obhut von Tierschutz Austria und wurde erfolgreich behandelt.

Sie alle hoffen, dass es ihnen bald so ergeht wie 350 bellenden TSA-Schützlingen im Jahr 2020. Diese konnten erfolgreich an liebevolle Besitzerinnen und Besitzer vermittelt werden. So wie Mentes, der im August sein Glück fand. Der starke Hund mit der sanften Seele wurde früher vermutlich für Hundekämpfe missbraucht. Ausgesetzt in einer Hütte wurde er damals mit Wunden übersät gefunden. Durch eine Patenschaft mit Fixübernahme – diese wird im Rahmen des so genannten Langsitzer-Programms von TSA angeboten – fand Mentes sein Glück. Langsitzer sind Hunde, die länger als ein Jahr im Tierheim auf ihre Menschen warten. Auch Hundeoma Lida durfte vor kurzem umziehen und verbringt nun ihren Lebensabend im Kreis ihrer neuen Familie.

Besonders erwähnenswert ist am Welthundetag auch der Einsatz der TSA-Betreuungspaten, von denen viele während der Ausgangsbeschränkungen durch Corona im März ihre Patenhunde als Pflegehunde bei sich aufnahmen. Insgesamt zogen 44 Hunde in dieser Zeit zu ihren Betreuungspaten. TSA freut sich sehr, dass schlussendlich 33 auch dort bleiben durften. Das so genannte Betreuungspaten-Projekt für Hunde läuft seit einigen Jahren sehr erfolgreich. Im Schnitt sind 160 Betreuungspatinnen und Betreuungspaten im Tierschutzhaus in Vösendorf aktiv und unterstützen das TSA-Team ehrenamtlich bei der Betreuung und Sozialisierung der Hunde, führen sie regelmäßig aus und spenden ihnen viel Liebe und Zuneigung. Interessenten können sich auf der Website von Tierschutz Austria darüber informieren: www.tierschutz-austria.at/spenden-und-helfen/betreuungspatenschaft

1400 glückliche Tiere

Insgesamt fanden im Jahr 2020 bereits über 1400 tierische Schützlinge ein Für-Immer-Zuhause. Und es ist für das TSA-Team immer ein ganz besonderer Moment, wenn ein Schützling, der im Tierschutzhaus Vösendorf eine Zeit lang liebevoll versorgt wurde, ein letztes Mal durch die Tür geht.

Über Tierschutz Austria

Tierschutz Austria - der neue Auftritt des Wiener Tierschutzvereins: Tierschutz Austria (TSA) ist erste Anlaufstelle für tierische Notfälle und bringt bald 175 Jahre Expertise in Sachen Tierhaltung und Tierpflege mit, bietet praktische Hilfe für Haus-, Wild- und Nutztiere (erstklassige Versorgung, Pflege und Vermittlung). Des Weiteren setzt sich TSA für die Rechte der Tiere ein, für faire Lebensbedingungen und artgerechte Haltung und den Erhalt von Arten und Lebensräumen. In ganz Österreich. UnterstützerInnen können sich auf www.tierschutz-austria.at informieren.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Oliver Bayer

Pressesprecher



Tierschutz Austria

Die Stimme der Tiere. Seit 1846.

Triester Straße 8, 2331 Vösendorf



Telefon: +43 1 699 24 50 – 16

Handy: +43 699 1660 40 66

Fax: +43 1 699 24 50 - 98

oliver.bayer @ tierschutz-austria.at

www.tierschutz-austria.at