Coronakrise pusht die Digitalisierung von Lieferketten

Viele Unternehmen ziehen in Krisenzeiten ihre Lehren und investieren verstärkt in digitale Lösungen. Huawei unterstützt sie dabei maßgeblich mit dem Ausbau des 5G Netzes.

5G trägt dazu bei, dass Technologien, wie das Internet of Things, leichter und schneller Daten austauschen können, sowohl innerhalb eines Unternehmens als auch innerhalb einer Lieferkette. Damit nimmt 5G einen Einfluss auf die Geschwindigkeit, mit der die Digitalisierung in Supply Chains umgesetzt wird. Prof. Dr. Michael Huth, Dozent für Logistik und Supply Chain Management, Hochschule Fulda 1/2

Huawei investiert seit langem in die Forschung und Entwicklung von Technologien für das neue 5G-Netz in Österreich, unter anderem um die heimische Digitalisierung und damit auch die heimische Wirtschaft einen großen Schritt nach vorne zu bringe Erich Manzer, Vice President Huawei Technologies Austria 2/2

Wien (OTS) - Katastrophen wie der SARS-Ausbruch 2003 in Südchina oder der Vulkanausbruch 2010 in Island sorgten für Produktionsstillstände. Auch die derzeitige Situation brachte so manches Unternehmen an den Rand seiner – digitalen – Möglichkeiten. Betroffen waren und sind dabei meist die Lieferketten, oder auch Supply Chains genannt, die für das Funktionieren der Betriebe häufig essenziell sind.

Von der digitalen zur intelligenten Lieferkette

Digitale Lieferketten erfassen alle Lieferbeziehungen und alle Lieferanten eines Unternehmens und decken die komplette Wertschöpfung eines Produktes ab. Bei einem Unternehmen wie VW zum Beispiel, können es bis zu 5.000 direkte und eine Million indirekte Zulieferer sein, die zur Herstellung eines Fahrzeugs beisteuern.

Mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz (KI), können auch intelligente Lieferketten umgesetzt werden. Bei diesen werden Nachfragedaten frühzeitig digital ausgetauscht, sodass innerhalb der Lieferkette alle Akteure optimal planen können. Statusangaben zur Lieferung und mögliche Planabweichungen werden automatisiert erfasst und in Echtzeit weitergegeben. Damit lassen sich auch Störungen innerhalb der Lieferkette frühzeitig erkennen, Alternativen können ermittelt und umgesetzt werden.

5G für den reibungslosen Ablauf von digitalen Supply Chains

Umfangreiche Supply Chains bedeuten außerdem eine Flut an Daten, die aus verschiedenen Systemen zusammengefasst und in Echtzeit analysiert werden müssen. Dazu braucht es Technologien wie Internet of Things, Blockchain, Big Data Analytics, Algorithmen für maschinelles Lernen aber auch künstliche Intelligenz.

Dazu Prof. Dr. Michael Huth, Dozent für Logistik und Supply Chain Management an der Hochschule Fulda: „ 5G trägt dazu bei, dass Technologien, wie das Internet of Things, leichter und schneller Daten austauschen können, sowohl innerhalb eines Unternehmens als auch innerhalb einer Lieferkette. Damit nimmt 5G einen Einfluss auf die Geschwindigkeit, mit der die Digitalisierung in Supply Chains umgesetzt wird. “

Erich Manzer, Vice President Huawei Technologies Austria: „ Huawei investiert seit langem in die Forschung und Entwicklung von Technologien für das neue 5G-Netz in Österreich, unter anderem um die heimische Digitalisierung und damit auch die heimische Wirtschaft einen großen Schritt nach vorne zu bringe n.“

Unternehmen, die aus der Krise lernen und jetzt in digitale Supply Chains investieren, werden langfristig die Gewinner auf dem internationalen Markt sein. Mit der Verfügbarkeit von 5G können sie in Zukunft auf eine noch schnellere und zuverlässigere Netzinfrastruktur zurückgreifen.



