FSG/ÖGK Huss: ÖVP/FPÖ-PRIKRAF-Deal für Parteispender kostet ÖsterreicherInnen doppelt Geld

Aufnahme von Privatklinik Währing kostet Verlust des Kündigungsrechts bei privaten Lebensversicherungen und 14,7 Mio. Euro in der sozialen Krankenversicherung

Wien (OTS) - „Die letzten Tage haben gezeigt: Der PRIKRAF muss reformiert und endlich transparent gestaltet werden“, bekräftigt ÖGK-Obmann Andreas Huss, „Die drei Krankenversicherungsträger ÖGK, BVAEB und SVS finanzieren den PRIKRAF zu annähernd 100 Prozent. Daher sollen auch diese die Entscheidungen treffen. Deshalb muss die PRIKRAF-Kommission auf Entscheidungsträger der Sozialversicherung – konkret auf drei Mitglieder aus der ÖGK und je ein Mitglied aus BVAEB und SVS – reduziert und unter Bundesaufsicht gestellt werden“, erklärt Huss, „es darf nicht sein, dass im PRIKRAF die Begünstigten statt den ZahlerInnen das Sagen haben.“ ++++

Zusätzlich, so Huss, müsse auch sichergestellt werden, dass dort, wo Mittel der öffentlichen Gesundheitsversorgung eingesetzt werden, die Interessen der Versicherten gewahrt sind. „Es ist nicht im Sinne der Versicherten, wenn 14,7 Millionen Euro jährlich an zusätzlichen Mitteln in den PRIKRAF gepumpt werden. Diese gesetzliche Regelung soll zurückgenommen werden. Wenn die privaten Krankenanstalten mehr Mittel brauchen, dann sollen sie sich diese von den Privatversicherungen holen. Sonst wird dort ja auch höchster Wert auf Privatsphäre gelegt“, so Huss. Die Privatklinik Währing müsse allein schon aus politikhygienischen Gründen aus dem PRIKRAF herausgenommen werden.

Da der PRIKRAF zu beinahe 100 Prozent von den öffentlichen Krankenversicherungsträgern finanziert wird, sollen die Privatspitäler auch Leistungen für die Allgemeinheit erbringen. 10 % der Betten in den PRIKRAF-Spitälern sollen, so Huss, für nicht privatversicherte KassenpatientInnen reserviert werden. Zusätzlich sollten vorhandene Ambulanzleistungen für alle BeitragszahlerInnen nutzbar gemacht werden.

Zusätzlich ist eine strenge Qualitätskontrolle der erbrachten Leistungen nötig. „Es kommt immer wieder vor, dass PatientInnen aus Privatkliniken auf Grund von Komplikationen in öffentliche Spitäler oder gar in Intensivstationen überstellt werden müssen. Dann bezahlen die Beitragszahler doppelt“, so Huss.

Zuletzt wurde ein zusätzlicher Aspekt in der Berichterstattung aufgeworfen, der bedeuten würde, dass die privaten Versicherer wie z.B. die UNIQA einen zusätzlichen Vorteil aus dem Deal erhalten haben. Auf Betreiben der ÖVP wurde das lebenslange Rücktrittsrecht bei privaten Lebensversicherungen abgeschafft.

Huss: „Die ÖsterreicherInnen müssen doppelt zahlen: mit Sozialversicherungs-Beitragsgeld und einem verschlechterten Konsumentenschutz. Das ist Politik im Sinne der oberen 10.000 und Großspender und nicht im Sinne des Großteils der ÖsterreicherInnen. Der Deal muss zurückgenommen werden und der PRIKRAF gehört komplett neu aufgestellt.“

