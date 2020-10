Wien-Wien 2020 – Wahlzellen, Wahlurnen und „Identifikationsparavents“ werden ausgeliefert

Wien (OTS) - Im Logistik Center der Stadt Wien laufen die Vorbereitungen für den Wahlsonntag auf Hochtouren: Bis Sonntag werden rund 2.400 Wahlzellen (davon 880 Rollstuhl-Wahlzellen), 950 Wahlurnen, 2.930 Tische, 5.260 Sessel, 100 Trennwände und 2.450 Schreibbretter jeweils in einzelne „Pakete“ zusammengestellt und an die insgesamt 1.494 Wiener Wahllokale ausgeliefert. Die restlichen Wahlzellen und Wahlurnen befinden sich bereits an den Wahlstandorten und werden dort von Wahl zu Wahl aufbewahrt. Für die Auslieferung sind bis zu 32 Lastkraftwagen im Einsatz.

Bei dieser Wahl kommen als Corona-Schutzmaßnahme sogenannte „Identifikationsparavents“ zur Anwendung. 1.520 Stück werden ausgeliefert. Die durchsichtigen Paravents dienen im Wahllokal als Schutz für die WählerInnen und das Wahlpersonal beim Identifikationsvorgang. Die WählerInnen müssen vor dem Paravent die Mund-Nasen-Schutzmaske kurz abnehmen, damit sie von der Wahlbehörde identifiziert werden können.

COVID-19 Schutzmaterialien in den Wahlreferaten

Vom Wiener Wahlservice wurde bereits das sogenannte „COVID-Sackerl“ an die Wahlreferate der Magistratischen Bezirksämter ausgeliefert. Sie beinhalten alle nötigen Schutzmaterialien für die sichere Durchführung der Wahl: Flächen- und Händedesinfektionsmittel, MNS-Masken, Gesichtsschilder, Papierhandtücher. Ebenfalls darin enthalten sind Absperrbänder und Kugelschreiber. Die Wahlberechtigten werden ersucht, einen eigenen Kugelschreiber zur Wahl mitzunehmen. Falls nicht, stehen desinfizierte Kugelschreiber im Wahllokal zur Verfügung. In der Wahlzelle selbst ist diesmal kein Kugelschreiber angebracht.

12.000 Menschen bei der Wahl im Einsatz

Schon seit vielen Wochen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der verschiedensten Dienststellen der Stadt Wien im Wahleinsatz. Inklusive Wahlsonntag und den darauffolgenden Tagen sind insgesamt rund 12.000 Personen (Bedienstete der Stadt Wien, BeisitzerInnen, Vertrauenspersonen etc.) für eine sichere Wahl im Einsatz.

„Die Coronavirus-Situation bedeutet für die Organisation und Durchführung der Wahl eine große Herausforderung. Alle Dienststellen, die daran beteiligt sind, arbeiten seit Monaten mit Hochdruck, dass die Wienerinnen und Wiener ihre Stimme sicher per Briefwahl oder im Wahllokal abgeben können. Dazu ist heuer ein höherer organisatorischer, logistischer und personeller Aufwand notwendig als bei früheren Wahlen“, so der für Wahlen und Logistik zuständige Stadtrat Jürgen Czernohorszky. „Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die hoch professionelle Vorbereitung der Wahlen. Ihre Leistung ermöglicht, dass die Wienerinnen und Wiener sicher zur Wahl gehen können.“

Informationen über die Standorte der Wiener Wahllokale sowie alle weiteren Informationen zur Wien-Wahl 2020 sind online unter wien.gv.at/wahlen abrufbar.

