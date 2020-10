AK Ritt: Digitalisierung in der Stadt ist eine Verteilungsfrage

AK Studienband beleuchtet den Stand der Digitalisierung in der Stadt und zeigt Regulierungsbedarf auf.

Wien (OTS) - „Die Erfahrungen des Corona-Lockdowns haben es einmal mehr deutlich gemacht: Digitalisierung in der Stadt ist auch eine Verteilungsfrage“, sagt der Leiter der AK Abteilung Kommunalpolitik, Thomas Ritt. „Ob SchülerInnen im Homeschooling oder ArbeitnehmerInnen im Homeoffice: Wer die passenden Endgeräte und die Fähigkeit hatte, damit umzugehen, war klar im Vorteil. Gleichzeitig brauche es klare Regeln, um Datenschutz und Mitbestimmung bei der Digitalisierung von öffentlichen Räumen, die für alle da sind, zu gestalten. Ein AK Studienband zeigt die Debatte über die Digitalisierung in der Stadt in verschiedenen Varianten, vom Verkehr und neuen Mobilitätsformen über Überwachung im öffentlichen Raum, Sharing-Economy und Nachbarschaftsplattformen. Den Studienband gibt es unter wien.arbeiterkammer.at/digitalestadt

