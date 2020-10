Wölbitsch: Ludwig distanziert sich von eigenem SPÖ-Wahlprogramm

Ludwig will nichts mehr von der 35-Stunden-Woche wissen – Wiens Unternehmen brauchen Entlastung und keine neuen Steuern, die Arbeitsplätze gefährden

Wien (OTS) - „Bürgermeister Ludwig hat sich gestern Abend ziemlich überraschend vom eigenen SPÖ-Wahlprogramm distanziert. Dort ist die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich klar festgehalten. Davon wollte er jedoch in der gestrigen TV-Konfrontation nichts mehr wissen. Es stellt sich die Frage, welche Forderungen im SPÖ-Wahlprogramm noch obsolet sind“, so Stadtrat Markus Wölbitsch zur gestrigen TV-Konfrontation der Spitzenkandidaten auf PULS4 und Servus-TV. Grundsätzlich sei es zu begrüßen, dass sich die SPÖ vom eigenen Wahlprogramm distanziere. „Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten wie diesen ist es mehr als verantwortungslos, von einer 35-Stunden-Woche oder sogar einer 30-Stunden-Woche zu fantasieren“, so der ÖVP-Stadtrat.

Auch die SPÖ-Forderungen nach Vermögenssteuern und einer Wertschöpfungsabgabe zeigen einmal mehr, wie wenig die SPÖ von Wirtschaft versteht. „Jetzt braucht es definitiv keine neuen Steuern, die weitere Arbeitsplätze und Investitionen gefährden. Die neue Volkspartei lehnt neue Steuern klar ab! Die Wiener Unternehmerinnen und Unternehmer sind bereits genug mit rot-grünen Belastungen konfrontiert. Es ist mehr als bedauerlich, dass sich im SPÖ-Programm keine einzige Wien-spezifische Entlastungsmaßnahme für die Wirtschaftstreibenden befindet“, so Wölbitsch, der dazu die Forderung der neuen Volkspartei Wien nach Abschaffung der Dienstgeberabgabe sowie Skurrilitäten wie der Luftsteuer erneuert. „Wiens Unternehmen brauchen Entlastung und deshalb mehr Türkis für Wien! Daher Nein zur Wertschöpfungsabgabe, Nein zur SPÖ-Jobvernichtungsabgabe!“

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Michael Ulrich, MSc

Leitung Kommunikation & Presse

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien