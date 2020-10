Online-Angebote der NÖ Landesbibliothek wurden erweitert

Palette reicht von der Onlinebibliothek noe-book.at über Brockhaus Online bis zu Britannica Library und Merriam-Webster Unabridged

St. Pölten (OTS) - Der digitale Wandel ist voll im Gange. Technologien entwickeln sich rasant und verändern die Art, wie wir miteinander kommunizieren, arbeiten, lernen und leben. Das Land Niederösterreich bietet daher schon jetzt eine große Vielfalt an digitalen Bibliotheksangeboten, die nun wieder erweitert wurden. „Mit einer gültigen Benutzernummer der Onlinebibliothek des Landes noe-book.at können die Leserinnen und Leser die Brockhaus-Online Enzyklopädie in Deutsch nutzen. Zusätzlich stehen seit 1. Oktober die englische Enzyklopädie Britannica Library, die Bilddatenbank Britannica ImageQuest und das Wörterbuch Merriam-Webster Unabridged zur Verfügung“, freut sich Landesrat Ludwig Schleritzko über die Vielfalt der Angebote.

„Brockhaus Online bietet beispielsweise Jugendlichen und Erwachsenen fundiertes Wissen aus verlässlicher Quelle, das uneingeschränkt zitiert werden kann. Das ist speziell für Jugendliche, die an einer vorwissenschaftlichen Arbeit schreiben, von großem Vorteil. Die Online-Angebote des Landes können dabei rund um die Uhr genutzt werden. Eine Benutzernummer erhalten interessierte Leserinnen und Leser in der NÖ Landesbibliothek oder in einer der rund 260 öffentlichen Bibliotheken im Land“, informiert Schleritzko. Eine Übersicht aller öffentlichen Bibliotheken findet man auf www.loslesen.at

Die Angebote im Überblick: In der Onlinebibliothek noe-book.at stehen eine große Bandbreite an digitalen Medien wie eBooks, eAudios, eMagazine und eLearning-Kurse zur Verfügung. Brockhaus Online bietet Jugendlichen und Erwachsenen fundiertes Wissen aus verlässlicher Quelle. Die Britannica Library ist das englischsprachige Online-Portal für Wissen, Lernen und Bildung mit drei altersgerechten Britannica-Bibliotheken mit spezifisch aufbereitetem Wissen für Kinder, Schüler und Jugendliche sowie Studenten und Erwachsene. Die Britannica ImageQuest enthält rund drei Millionen lizenzfreie Bilder, Grafiken und Illustrationen zur nicht-kommerziellen Nutzung. Der Merriam-Webster Unabridged ist das maßgebliche Wörterbuch des amerikanischen Englisch mit rund 476.000 Stichwörtern und über 700.000 Bedeutungsangaben.

Nähere Informationen: Büro LR Schleritzko, Florian Krumböck, BA, Telefon 02742/9005-13546, E-Mail florian.krumboeck @ noel.gv.at, bzw. Treffpunkt Bibliothek, Birgit Hinterhofer, MSc, Telefon 02742/9005-17993, E-Mail birgit.hinterhofer @ treffpunkt-bibliothek.at, www.treffpunkt-bibliothek.at

