Neue Führungsspitze bei adverserve

In neuer Besetzung wird adverserve digital advertising services GmbH die Erfolgsgeschichte der vergangenen Jahre weiter fortsetzen.

Wien (OTS) - Als bewährtes Team werden Markus Plank und Isabel Tausendschön zukünftig die Leitung des Unternehmens adverserve mitverantworten. Markus Plank ist seit November 2016 im Unternehmen und hat als erfahrener Branchenexperte die Positionierung von adverserve als Full-Service Agentur für Digital Marketing maßgeblich geprägt. Isabel Tausendschön war nach ihrem Forschungsaufenthalt am MIT (Massachusetts Institute of Technology) zuletzt im Projektmanagement Finanzen und im Bereich Mergers & Acquisitions im Konzerncontrolling der Österreichischen Post tätig. Seit November 2019 verstärkt die promovierte Betriebswirtin das Management Team von adverserve. „ Unser gemeinsames Versprechen ist, die Positionierung von adverserve weiter zu schärfen und unser Beratungs- und Serviceangebot ganzheitlich und bedürfnisorientiert entlang der gesamten digitalen Wertschöpfungskette anzubieten “, erläutert Isabel Tausendschön. Mit dem strukturierten Verkauf an die Österreichische Post im Oktober 2017, wurde Michael Jiresch als Geschäftsführer bestellt und bleibt auch weiterhin in seiner Funktion aktiv. Er wird zukünftig die Weiterentwicklung und Umsetzung der Vertriebsstrategie vorantreiben und seine langjährige Expertise hier mit einbringen. „ Wir verstehen uns als Führungsteam mit unterschiedlichen Fachkompetenzen und werden das Unternehmen als umsetzungsstarkes Kollektiv führen und repräsentieren “, betont Michael Jiresch.

Im besten gegenseitigen Einvernehmen übergibt Thomas Catulli seine Agenden als Managing Director von adverserve digital advertising services GmbH an die neue Geschäftsführung. „ Unser aufrichtiger Dank und tiefste Wertschätzung gilt selbstverständlich Thomas Catulli. Sein Drive, sein Engagement und sein Gespür für den Bedarf von Kunden waren es, die adverserve seit 2011 vom kleinen Dienstleister für Adserving und Kampagnenmanagement zur namhaften Full-Service Agentur für Digital Marketing entwickeln haben lassen “, ergänzt Markus Plank.

Das Unternehmen adverserve bleibt seiner Positionierung als kompetenter Partner für Digital Marketing auch weiterhin treu. Mit frischen Impulsen wird man das Produkt- und Serviceportfolio sukzessive erweitern. Bestehende Kernkompetenzen u.a. in den Bereichen Programmatic und Data Driven Advertising werden zunehmend gestärkt. „ Mit innovativen und maßgeschneiderten Geschäftslösungen und durch den Einsatz modernster Technologien möchten wir gemeinsam mit unseren Kunden die Erfolgspotentiale der Digitalisierung voll ausschöpfen und die digitale Markenkommunikation aktiv mitgestalten “, formuliert das neue Management die strategische Stoßrichtung für die Zukunft.

