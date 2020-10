Gaal/Pfeffer: Ganzer Häuserblock beim Brunnenmarkt wird zukunftsweisendes „Dorf in der Stadt“

Soziales Wohnen der Zukunft: 103 Wohnungen für Menschen mit und ohne Behinderung, StudentInnenheim, Dachgärten, Gesundheitszentrum und Geschäfte

Wien (OTS) -

Die Liv Gruppe verwirklicht mit Unterstützung von Fördermitteln der Stadt Wien ihr Herzensprojekt: ein ganzer gründerzeitlicher Häuserblock wird zukunftsweisend modernisiert. Dabei stehen nicht nur Wohnformen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen im Mittelpunkt, sondern auch das gute Miteinander aller, die im künftigen „Dorf in der Stadt“ wohnen und arbeiten werden.

Das Projekt Apfelbaum wird deshalb bei der Internationalen Bauausstellung (IBA_Wien 2022) zu den besten Projekten unserer Stadt für das „Soziale Wohnen von morgen“ zählen.

„Die Stadt arbeitet schon heute intensiv daran, dass die Wienerinnen und Wiener auch morgen leistbar, hochwertig und am Puls der Zeit wohnen können. ’Das Projekt Apfelbaum vereint mehrere Qualitäten, die der Stadt sehr wichtig sind: innovative Wohnformen, ein aktives Miteinander aller Bewohnerinnen und Bewohner, Klima- und Umweltschutz, und nicht zuletzt einen Mix an Einrichtungen und Angeboten gleich vor der Wohnungstüre, die den Alltag erleichtern“, betont Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal.



Bezirksvorsteherin Ilse Pfeffer unterstreicht: „Ich freue mich sehr, dass ein so innovatives Wohnprojekt im 17. Bezirk verwirklicht wird. Das gesamte Grätzel wird von uns seit Jahren mit einer sanften Stadterneuerung kontinuierlich aufgewertet und das Projekt ,Apfelbaum‘ wird hier einen weiteren Beitrag zur Belebung dieses Bezirksteils nahe der Ottakringer Straße leisten.“



„In einer Zeit, in der unsere Gesellschaft vor Herausforderungen wie Vereinsamung

und Ausgrenzung steht, möchten wir mit dem Projekt Apfelbaum einen Ort schaffen, der Menschen zusammenkommen lässt und verbindet. Verschiedenste Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, so divers wie eben der Apfel selbst, daher auch der Name ,Apfelbaum‘. Ein Dorf in der Stadt, mitten in Hernals, in dem gegenseitige Unterstützung, das Miteinander und die Freude aneinander im Vordergrund stehen. Die Gemeinschaftsflächen als Begegnungszone spielen hierbei eine zentrale Rolle“, erklärt Clemens Rauhs, Projektinitiator & Geschäftsführer der Liv Gruppe.



„Das Projekt Apfelbaum zeigt auf eindrucksvolle Weise, wie privates Engagement zur Entwicklung inklusiver Wohnformen und funktionierender Nachbarschaften beitragen kann“, hält Kurt Hofstetter, Leiter der IBA_Wien, fest.



Neues, vielfältiges und naturverbundenes Grätzel in der alten Gründerzeitstadt



Jede/r soll die Möglichkeit haben, selbstbestimmt und gleichberechtigt in einer Gemeinschaft zu wohnen und zu leben. Mit diesem Anspruch wendet sich das Projekt „Apfelbaum“ gezielt an Menschen mit besonderen Bedürfnissen wie Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung, aber auch an SeniorInnen, StudentInnen oder alleinerziehende Eltern.



Das Projekt Apfelbaum entsteht im Gründerzeitblock (Baujahr 1892-1900) zwischen Ottakringerstraße 44, Helblinggasse 5+7 und Geblergasse 39+42, in einer der buntesten und belebtesten Gegenden der Stadt, in der Nähe von Brunnenmarkt und Yppenplatz. Der neue Gebäudekomplex erstreckt sich auf rund 12.500 m² Nutzfläche über mehrere Grundstücke.



„Das Dorf in der Stadt“ umfasst unterschiedliche Wohnformen für rund 280 Menschen, darunter finden sich klassische Single- und Familienwohnungen, Wohngemeinschaften sowie Apartments für Studierende, aber auch innovative Wohnformen wie Wohnen im Verbund oder betreutes Wohnen.

Somit wird eine bunte Durchmischung unterschiedlicher Gesellschaftsgruppen erreicht, die auch die Inklusion von Menschen mit besonderen Bedürfnissen zum Ziel hat.



Das Projekt zeichnet sich außerdem durch großzügig gestaltete Allgemeinflächen mit Küche, Bewegungsraum, Waschsalon, Bibliothek und vieles mehr aus.

Auch Gewerbeflächen und ein Gesundheitszentrum sowie Ateliers werden das Grätzel aufwerten und die Erdgeschosszonen beleben.



Das Projekt besticht zudem durch eine umfangreiche und naturverbundene Freiraumgestaltung: viele Bäume, Sträucher und andere Pflanzen filtern und kühlen die Luft. Sie schaffen ein angenehmes, im Sommer kühlendes Mikroklima und wirken gegen die steigende Überhitzung der Stadt.



Ein großzügig angelegter, parkähnlicher Innenhof sowie Dachgärten, auf denen gemeinsam gegartelt werden kann, sind barrierefrei zugänglich und laden zum Verweilen ein. Zusätzlich zu den Gemeinschaftsflächen stellen sie Begegnungszonen dar und unterstützen den Gemeinschaftsgedanken des Projekts.



Errichtet werden 103 (davon 101 geförderte) Mietwohnungen für ca. 280 BewohnerInnen. Der Baubeginn ist für Frühjahr 2021 vorgesehen, die Fertigstellung ist Ende 2023 geplant.



„Apfelbaum“ im Überblick



Bauträger: Liv Gruppe

Planung: Praschl-Goodarzi Architekten

103 Wohnungen, davon

5 betreute Wohnungen, gefördert

50 Wohnungen im Wohnverbund (Wohnungen sind um Gemeinschaftsräume angeordnet), gefördert

2 WGs, gefördert

46 Wohnungen (48 -115 m²), davon 2 nicht gefördert

40 StudentInnenapartments in der Helblinggasse 7

8 Geschäftslokale in den Erdgeschosszonen Altbau

7 Geschäftslokale in den Erdgeschosszonen Zubauten

Gesundheitszentrum im OG1, OG2 der Ottakringer Str. 44



www.apfelbaum.at

www.iba-wien.at (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Christiane Daxböck

Mediensprecherin Stadträtin Gaal

Tel.: 01/4000-81277

E-Mail: christiane.daxboeck @ wien.gv.at



Jacqueline Stehno

Kommunikation IBA_Wien

Tel.: +43 676 8118 74493

E-Mail: jacqueline.stehno @ extern.wien.gv.at



Karin Witasek

Pressekontakt Liv / Projekt Apfelbaum

Tel.: +43 664 470 80 86

E-Mail: karin.witasek @ catching-communications.at

https://www.apfelbaum.at

www.iba-wien.at