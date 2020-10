Waitz zum Klimagesetz: Klimakrise ernst nehmen bedeutet endlich zu handeln

Starke EP-Position - Verhandlungen mit Rat und Kommission werden hart

Brüssel (OTS) - Das Europaparlament hat gestern das erste europäische Klimagesetz verabschiedet. Die Grünen haben sich mit ihrer Forderung nach starkem Klimaschutz durchgesetzt.

Thomas Waitz, EU-Abgeordneter der Grünen und Ko-Vorsitzender der Europäischen Grünen Partei, sagt: „Endlich kommen wir vom Reden ins Tun. Der Kampf gegen die Klimakrise nimmt endlich konkrete Züge an. Neben dem starken Klimaziel von -60% bis 2030 wird es nun einen unabhängigen, wissenschaftlichen Beirat geben und ein CO2-Budget. Dem Versuch von Konservativen und Liberalen, der Atomindustrie über die Hintertür Zugang zu Klimageld zu beschaffen, wurde Einhalt geboten. Das Europaparlament muss sich nun gegen Kommission und Mitgliedstaaten in den finalen Verhandlungen durchsetzen.“

Rechtsextreme und Rechtskonservative haben gestern wiederholt gegen ambitionierte Ziele gestimmt und sich zum Schluss mehrheitlich enthalten.

„Die ÖVP hat gegen ein starkes Klimaziel gestimmt und sich am Ende enthalten. Der ÖVP und FPÖ sind offensichtlich die kurzfristigen Interessen der alten Fossilindustrie wichtiger, als die Lebensumstände unserer Kinder und Enkelkinder. Für die Klimabewegung, uns Grüne und all die vielen Menschen, die gegen die Klimakrise aufstehen, ist es heute ein Tag zum Feiern“, so Waitz abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Inge Chen

Pressesprecherin Thomas Waitz

+32484912134

inge.chen @ europarl.europa.eu