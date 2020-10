FPÖ – Belakowitsch zu Homeoffice: ÖVP-Ministerin Aschbacher agiert plan- und hilflos

Die betroffenen Menschen warten seit Beginn der Corona-Krise auf wasserfeste Regelungen

Wien (OTS) - „Kann diese Ministerin irgendetwas selbst schnell auf die Beine stellen, ohne gleich über eine Helpline fremde Hilfe anfordern zu müssen und jede noch so kleine Maßnahme an die Sozialpartner zu delegieren?“ Mit diesen Worten kommentierte FPÖ-Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch den Umstand, dass ÖVP-Arbeitsministerin Aschbacher zum Thema „Homeoffice“ heute eine Videokonferenz mit Vertretern von AK, ÖGB, WK und IV abhalten wird.

„Überdies möchte Aschbacher und die Sozialpartner diese Homeoffice-Regeln bis nächsten März erarbeiten – ich habe noch nie erlebt, dass eine Ministerin mit so einem Schneckentempo an ein Thema herangegangen wäre. Die betroffenen Menschen warten seit Beginn der Corona-Krise auf wasserfeste Regelungen für das Arbeiten zu Hause und nun sollen sie noch ein knappes halbes Jahr auf ein Ergebnis warten? Diese Ministerin agiert in ihren Zuständigkeitsbereichen einfach nur plan- und hilflos und nimmt obendrein ihre Ministerfunktion nicht wirklich ernst“, kritisierte die FPÖ-Sozialsprecherin.

„Gerade in dieser schwierigen Situation braucht Österreich in diesem wichtigen Ressort keine Moderatorin, sondern eine Macherin als Ministerin. Am Ende dieses endlosen Prozesses wird wahrscheinlich wieder ein WKO-Fond unter dem Titel 'Homeoffice Härte-, Unterstützungs- und Selbsterfahrungsfonds‘ geboren, bei dem wieder die Wirtschaftskammer entscheidet, wie dieser zu funktionieren hat“, so Belakowitsch.

