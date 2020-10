VP-Pasquali ad Grünfärbung Karlsplatz-Teich: Vandalismus erreicht unrühmlichen Höhepunkt!

Stadt und Bezirk müssen handeln - Illegale Partyzone, Vandalismus und Verschmutzung des Platzes vor der Karlskirche vollkommen außer Kontrolle

Wien (OTS) - Müllberge und sinnloser Vandalismus gegen die Karlskirche und dem umliegenden Bereich sind der tägliche, traurige Beweis für eine vollkommen außer Kontrolle geratene, illegale Partyszene am Karlsplatz. Alleine die Karlskirche wurde seit Mitte Mai rund 25 Mal Opfer von Vandalenangriffen. Johannes Pasquali, Bezirksparteiobmann der neuen Volkspartei Wieden: „Die illegale Partyzone am Karlsplatz ist vollkommen außer Kontrolle. Müllberge und Vandalismus stehen auf der Tagesordnung. Der Platz und der Stiegenaufgang der Kirche sind in den Morgenstunden nach warmen Abenden nicht mehr wiederzukennen. Illegale Partys hinterlassen eine Spur der Verwüstung und Müllberge.“

„In der heutigen Nacht erreicht der Vandalismus einen neuen, unrühmlichen Höhepunkt.“ Der Teich am Karlsplatz vor der Karlskirche wurde grün eingefärbt. Die Reinigung wird mit extrem hohen Kosten verbunden sein, denn: damit verbunden wird das Entleeren des Wassers sein, darüber hinaus müsse wohl auch händisch gereinigt werden, um den Stein von Farbe zu befreien. Pasquali weiter: „Bis dato sind der Stadt die illegalen Partys und die täglichen Müllberge völlig egal. Man fühlt sich nicht zuständig und ist auch nicht gewillt zu handeln. Was braucht es noch alles, bis die Stadt und der Bezirk reagieren. Mit Tatenlosigkeit können wir den täglichen Vandalismus nicht bekämpfen.“

Die neue Volkspartei Wieden fordert daher vehement und einmal mehr ein umfassendes Sicherheits- und Reinigungskonzept für den gesamten Karlsplatz. „Wir brauchen mehr Polizeikontrollen, eine Videoüberwachung im Bereich der Karlskirche sowie mehr Mistkübel am Platz. Vor allem der tägliche Vandalismus muss ein Ende haben. Mit Tatenlosigkeit erreichen wir nichts“, so Pasquali abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Johannes Pasquali

Bezirksparteiobmann ÖVP Wieden

Email: johannes.pasquali @ wien.oevp.at

Tel: +43 676 570 1411