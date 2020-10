mrp hotels: Neuer Managing Partner am Standort Istanbul

Der internationale Branchenexperte Poğda Demircan verstärkt künftig das mrp hotels Team und verantwortet als neuer Managing Partner den Standort Istanbul.

Wien (OTS) - Mit Poğda Demircan begrüßt das führende Beratungsunternehmen mrp hotels einen erfahrenen Spezialisten in der internationalen Hotel- und Immobilienwelt. Demircan verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Hotelimmobilienbranche und hat sich in seiner Berufslaufbahn auf die Entwicklung von Hotels spezialisiert.

„Gemeinsam mit Poğda Demircan werden wir uns als Beratungsunternehmen im Bereich Hotelimmobilien international weiter verstärken. Wir freuen uns sehr nun einen weiteren Branchenkenner mit an Bord zu haben“, so Patrick Adamle, Partner und Geschäftsführer von mrp hotels.

In den Jahren 2008 bis 2015 verantwortete er als Entwicklungsdirektor bei Hilton Worldwide die Region Türkei. Anschließend war er drei Jahre lang als Vice President of Development bei Marriott International tätig. Danach fungierte Poğda Demircan als unabhängiger Berater, der Inverstoren in jeder Phase der Hotelentwicklung unterstützte.

Demircan verfügt über einen B.Sc. in Maschinenbau, sowie über einen MBA-Abschluss im Bereich Finanzen.

mrp hotels agiert international

Mit dem Standort in Istanbul profitieren türkische Investoren in dieser aufstrebenden Region von der Fachexpertise und dem langjährigen Know-how von mrp hotels. Das Beratungsunternehmen im Bereich Hotelimmobilien kann dabei auf ein außergewöhnliches und internationales Netzwerk zugreifen, welches sich über ganz Europa erstreckt.

Kontaktdaten für den Standort:

Vefabey Sk. 9/14

Besiktas Istanbul, Turkey

turkey @ mrp-hotels.com

Über mrp hotels

mrp hotels ist ein führendes Beratungsunternehmen aus dem Bereich Hotellerie. mrp unterstützt dabei seine Kunden in allen Projektphasen – von der Standortsuche über Hoteldevelopment bis hin zu Transaktionsmanagement, Performanceanalysen und technischem Consulting. Durch den Erwerb der Anteilsmehrheit an der deutschen Beratungsgesellschaft Hospitality Competence Berlin (hcb) im Herbst 2019 sind die Weichen klar auf europaweites Wachstum gestellt.

Mit Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien sowie der Türkei profitieren die Kunden von umfangreichem Fachwissen aus den entsprechenden Hotelmärkten. Das Team bei mrp hotels besteht ausschließlich aus Experten mit langjährigem Know-how im Hotellerie- und Tourismussektor. Zu den Kunden gehören renommierte Unternehmen wie die Signa, Deka Immobilien, Raiffeisen Capital Management, Loisium Hotels, die S+B Gruppe oder B&B Hotels.

