Branchenübergreifender Gesamtsieg: HOFER ist Österreichs „Händler des Jahres“ 2020-2021

Sattledt (OTS) - Nachhaltig, verantwortungsvoll, verlässlich und innovativ - Diese Vorgaben gelten für HOFER seit jeher als Handlungsmaxime. Und das macht sich bezahlt: HOFER konnte bei der Wahl zum „Händler des Jahres“ den ersten Platz belegen und wurde als branchenübergreifender Gesamtsieger im stationären Handel zu Österreichs „Händler des Jahres“ 2020-2021 gekürt.

(Sattledt, 8. Oktober 2020; HOFER) Mit mehr als 22.000 Stimmen erhielt HOFER bei der Wahl zum „Händler des Jahres“ nicht nur die höchste Stimmenanzahl unter allen Diskontern, sondern ließ mit diesem herausragenden Ergebnis auch alle weiteren stationären Händler hinter sich. Damit wählten Kundinnen und Kunden HOFER zum beliebtesten Händler des Landes. Alle Voting-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer bewerteten die Händler nach den sechs Aspekten Produktauswahl, Hilfsbereitschaft und Service, Erfahrung und Bereitstellung von Informationen, Kauferlebnis, Preis sowie Erscheinungsbild. Dabei schnitt HOFER insgesamt am besten ab und darf sich nun mit dem Titel „Händler des Jahres Österreich“ schmücken. Dabei stellt diese Auszeichnung etwas Besonderes dar, denn dieser Preis basiert nicht auf Zahlenmaterial oder wird von einer unabhängigen Jury vergeben. Nein, die Kundinnen und Kunden selbst wählten HOFER zum „Händler des Jahres“ und stellten damit klar, welchen hohen Stellenwert das Unternehmen genießt. „Wir haben in den vergangenen Jahren viel investiert - unter anderem in die schrittweise Modernisierung unseres Filialnetzes -, setzen auf Nachhaltigkeit und regionale Wertschöpfung und haben grundsätzlich stets das Ohr bei unseren Kundinnen und Kunden. Auszeichnungen wie diese geben uns Recht und bestärken uns darin, den eingeschlagenen Weg konsequent weiter zu gehen“, freut sich HOFER Generaldirektor Horst Leitner über den Gesamtsieg.

Auf den HOFER Preis ist immer Verlass

Dieses ausgezeichnete Ergebnis bestätigt einmal mehr, dass die Qualität der Exklusivmarken von HOFER jene von Markenprodukten oftmals sogar übersteigt, die Produkte jedoch zu einem besseren Preis erhältlich sind. Und genau darin liegt auch das Erfolgsrezept von HOFER: Dank seiner Kern-DNA, dem Diskontprinzip, setzt HOFER bereits seit Beginn der Unternehmensgeschichte auf seine hervorragenden Exklusivmarken. Von dem herausragenden Preis-Leistungsverhältnis der Exklusivmarken sind auch die HOFER Kundinnen und Kunden überzeugt, denn aufgrund der regen Nachfrage machen mittlerweile über 90 % des Standardsortiments von HOFER dessen Exklusivmarken aus. Die überdurchschnittliche Qualität manifestiert sich in zahlreichen Gütesiegeln und Testurteilen, die HOFER bereits erhalten hat. HOFER Produkte sind z. B. mit dem AMA-Gütesiegel, AMA-Biosiegel und ÖKO-TEST-Label ausgezeichnet und werden u. a. von Stiftung Warentest geprüft. Zudem attestiert der jüngst veröffentlich Greenpeace Marktcheck „Österreich-Warenkorb“ HOFER höchste Werte in den Bereichen BIO-Anteil und Regionalität.

