Der erste nationale Standard dieser Art soll Kanadas postsekundären Einrichtungen helfen, die positive psychische Gesundheit und das Wohlbefinden der Studenten zu fördern

Ein neuer nationaler Standard, der von der Mental Health Commission of Canada (MHCC) als Leitfaden für Richtlinien, Verfahren und Praktiken zur Förderung der positiven psychischen Gesundheit und des Wohlbefindens von Schülern befürwortet wird, wurde ab heute für den Einsatz in postsekundären Einrichtungen entwickelt.

Der National Standard of Canada for Mental Health and Well-Being for Post-Secondary Students ist der weltweit erste seiner Art. Es soll die Strategien, die bereits von Kanadas Universitäten, Hochschulen, Instituten, CEGEPs und Fachhochschulen zur Förderung der positiven psychischen Gesundheit von Studenten eingeführt wurden, verbessern und erweitern.

"Wir sind uns bewusst, dass die meisten psychischen Erkrankungen erstmals im Alter zwischen 16 und 24 Jahren diagnostiziert werden, wenn viele von ihnen eine postsekundäre Ausbildung absolvieren oder gerade abgeschlossen haben", sagte Louise Bradley, Präsidentin und CEO des MHCC. "Die Studenten könnten im Verlauf der Pandemie ein noch höheres Maß an Stress und Ängsten erleben. Es besteht ein klarer und dringender Bedarf. Dieser neue nationale Standard wird postsekundäre Institutionen dabei unterstützen, dieses für unsere jungen Menschen entscheidende gesellschaftliche Problem anzugehen."

Der Standard, der während der Mental Illness Awareness Week veröffentlicht wird, ist ein freiwilliger Satz von Richtlinien, der von der CSA Group, einem weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung von Standards, mit der Unterstützung des MHCC und seiner Finanzierungspartner - Bell Let's Talk, The Rossy Foundation, RBC Foundation und Health Canada - erstellt und veröffentlicht wird.

Das faktengestützte Rahmenwerk wurde über einen Zeitraum von zwei Jahren vom technischen Expertenausschuss der CSA entwickelt und durch umfangreiche Dialoge aus dem ganzen Land mit Studenten, Verwaltungsmitarbeitern, Dienstleistungsanbietern, Gesundheitsbehörden, Regierungen und Einzelpersonen mit gelebter Erfahrung mit psychischen Erkrankungen ergänzt.

Der freiwillige Standard unterstützt fünf Hauptergebnisse:

größeres Bewusstsein und weniger Stigma in Bezug auf psychische Gesundheit

verbesserter Zugang zu Studentenhilfen, innerhalb und außerhalb des Campus

bessere Lebens- und Belastbarkeitsfähigkeiten, die die Studierenden in der Schule, bei der Arbeit und in ihrem täglichen Leben nutzen können

gesündere und sicherere institutionelle Umgebungen

verbesserte Möglichkeiten für den Erfolg von Studenten

"Die Unterstützung der psychischen Gesundheit von Kanadas jungen Menschen ist eine Priorität für Bell Let's Talk", sagte Mary Deacon, Vorsitzende von Bell Let's Talk. "Wir sind zuversichtlich, dass der National Standard of Canada for Mental Health and Well-Being for Post-Secondary Students die großartige Arbeit voranbringen wird, die bereits von Universitäten und Hochschulen geleistet wird, um gesunde und sichere Umgebungen zu schaffen, die den Erfolg der Studenten unterstützen."

"Es ist das erste nationale Richtlinienpaket zur Unterstützung guter Praktiken im Bereich der psychischen Gesundheit auf College- und Universitätsgeländen in ganz Kanada", fügte Stephanie Rossy, stellvertretende Vorsitzende der Rossy Foundation, hinzu. "Die Norm beschreitet neue Wege, da die Institutionen auf das gemeinsame Ziel einer besseren psychischen Gesundheit und des Wohlbefindens aller unserer Studenten hinarbeiten."

"Unser Engagement für das psychische Wohlergehen junger Menschen konzentriert sich auf Präventions- und Frühinterventionsprogramme, die dazu beitragen, jungen Menschen rechtzeitig Wissen, Unterstützung und Pflege zukommen zu lassen - wann und wo sie es brauchen", sagte Valerie Chort, Vizepräsidentin für Corporate Citizenship bei RBC. "Durch unsere Unterstützung dieses neuen nationalen Standards sind wir stolz darauf, postsekundäre Einrichtungen dabei zu unterstützen, diese wichtigen Ressourcen und Unterstützungen für die psychische Gesundheit von Studierenden weiter zu entwickeln."

Der Standard folgt dem Erfolg des National Standard on Psychological Health and Safety in the Workplace (Nationaler Standard für psychologische Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz), einem Rahmen, der 2013 vom MHCC und seinen Partnern entwickelt wurde, um einen systemischen Ansatz zur Unterstützung positiver psychischer Gesundheit am Arbeitsplatz zu bieten.

Der Standard basiert auf der festen Überzeugung, dass alle postsekundären Einrichtungen Kanadas Change Agents in der psychischen Gesundheit sein können - ein Ziel, auf das sie bereits hinarbeiten.

Von den mehr als 2 Millionen Menschen, die in kanadischen postsekundären Einrichtungen eingeschrieben sind, sind fast 70 % 24 Jahre alt oder jünger, eine demografische Gruppe, die besonders anfällig für die Entwicklung von Problemen der psychischen Gesundheit ist.

Mehr als 60 Prozent der Schülerinnen und Schüler fühlten sich "überdurchschnittlich" bis "enorm" gestresst, so das National College Health Assessment 2019. Mehr als die Hälfte fühlte sich so deprimiert, dass es ihnen schwer fiel, zu funktionieren, und 16 Prozent hatten ernsthaft über Selbstmord nachgedacht. Drei von vier psychischen Erkrankungen werden erstmals im Alter zwischen 16 und 24 Jahren diagnostiziert, wenn viele Menschen eine postsekundäre Ausbildung absolvieren oder gerade abgeschlossen haben.

Lesen Sie, was andere sagen:

"Es ist wunderbar zu sehen, wie all die Initiativen und bewährten Verfahren, die wir bei Carleton im Laufe der Jahre umgesetzt haben, in The National Standard of Canada for Mental Health and Well-Being for Post-Secondary Students festgehalten werden. Mehr denn je müssen psychische Gesundheit und Wohlbefinden im Mittelpunkt des universitären Lebens stehen. Wir möchten allen danken, die an der Entwicklung dieses nationalen Standards beteiligt waren, denn wir alle arbeiten landesweit zusammen, um die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Schülerinnen und Schüler zu verbessern." -Suzanne Blanchard, Vizepräsidentin (Studenten und Immatrikulation) der Carleton University.

"Kanadas Universitäten haben sich der Unterstützung der psychischen Gesundheit und des Wohlbefindens ihrer Studenten verschrieben und verpflichten sich zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit, um dieses komplexe und allgegenwärtige Problem anzugehen. Wir begrüßen diesen nationalen Standard als ein wertvolles neues Instrument, das Institutionen und Mitarbeitern an vorderster Front hilft, ihre wichtige Arbeit zur Unterstützung des Wohlbefindens der Studenten fortzusetzen." -Paul Davidson, Präsident der kanadischen Universitäten.

"Die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden der Studierenden ist für Hochschulen und Institute von größter Bedeutung. Wir begrüßen den nationalen Standard als ein zusätzliches Instrument zur Unterstützung der bestehenden postsekundären Praktiken und Dienstleistungen, die den Studenten helfen, zu gedeihen und erfolgreich zu sein." -Denise Amyot, Präsidentin und CEO von Colleges and Institutes Canada.

"Die Anpassung an die postsekundäre Ausbildung ist unter normalen Umständen eine Herausforderung. Der Aufbau neuer Beziehungen, der Umgang mit anhaltenden finanziellen Belastungen und die ständige Bewertung sind einige der Schwierigkeiten, mit denen Studierende konfrontiert werden können. Die zusätzliche Dynamik der COVID-19-Lernumgebung bringt für die Schülerinnen und Schüler im ganzen Land eine weitere Schicht von Stress und Unsicherheit mit sich. Heute brauchen wir mehr denn je eine geschlossene Bewegung, um sicherzustellen, dass die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler auf allen Ebenen berücksichtigt und unterstützt werden." -Daniel Major, Postsekundärstudent an der Mount Royal University und Mitglied des Standard Technical Committee.

Weitere Informationen zum National Standard of Canada CSA Z2003:20, für psychische Gesundheit und Wohlbefinden von Studenten nach der Sekundarstufe finden Sie unter https://www.mentalhealthcommission.ca/Engli sh/studentstandard.

Informationen zu Mental Health Commission of Canada

Die Mental Health Commission of Canada ist ein Katalysator für Veränderungen. Wir arbeiten mit Hunderten von Partnern zusammen, um die Einstellung der Kanadier zu psychischen Gesundheitsproblemen zu ändern und die Dienstleistungen und Unterstützung zu verbessern. Unser Ziel ist es, Menschen, die mit psychischen Gesundheitsproblemen und -krankheiten leben, zu einem sinnvollen und produktiven Leben zu verhelfen. Gemeinsam schaffen wir Veränderungen. Die Mental Health Commission of Canada wird von Health Canada finanziert.

