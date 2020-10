Trauer über den Tod der Holocaust-Überlebenden Lida Winiewicz

Zeitzeugin und Autorin stirbt im Alter von 92 Jahren

Wien (PK) - Die Schriftstellerin Lida Winiewicz starb in der Nacht zum 7. Oktober 2020 im Alter von 92 Jahren. "Sie war eine der herausragenden Persönlichkeiten unter den Zeitzeugen des Holocausts", betont Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. "Und sie war eine bedeutende Autorin, die die Erinnerung an den Holocaust wachhalten konnte."

Lida Winiewicz hatte zuletzt im November 2019 ihr autobiografisches Werk "Der verlorene Ton" aufgeführt, und zwar in einer gemeinsamen Veranstaltung des Parlaments und des Wiener Volkstheaters. SchauspielerInnen des Volkstheaters und sie selbst hatten ihre ergreifende Lebensgeschichte mit Schauspiel und Gesang inszeniert. "Als unsere Welt einstürzte, am 12. März 1938, saßen wir beim Frühstück", erinnerte sie sich damals. Ihre Eltern wurden deportiert und ermordet. Winiewicz überlebte den Holocaust in Wien.

Lida Winiewicz war Autorin zahlreicher Bücher und Drehbücher. "Sie wird uns fehlen - als Mensch und bei der Aufgabe, die Erinnerung an den Holocaust und seine Opfer wachzuhalten", erklärt Nationalratspräsident Sobotka. "Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei den Hinterbliebenen." (red)

---------------------------------------------------------------------

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl