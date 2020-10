Oö. Volksblatt: "Ultima Ratio" (von Christian HAUBNER)

Ausgabe vom 8. Oktober 2020

Linz (OTS) - Das Coronavirus ist natürlich in erster Linie eine Bedrohung für die Gesundheit – aber nicht nur. Es ist in weiterer Folge auch eine riesige Gefahr für die Wirtschaft, also für Unternehmen, für Arbeitsplätze und damit für den Wohlstand der Menschen. Jede neue Reisewarnung, die ausgesprochen werden muss, verschärft diese Gefährdung noch.

Es ist daher absolut zu begrüßen, wenn man auf EU-Ebene an einheitlichen Regeln für ebensolche einschneidenden Maßnahmen arbeitet, damit es zu keinen einseitigen Alleingängen kommt. Grundvoraussetzung muss freilich sein, dass das neue Regelwerk auf einem ausgewogenen Augenmaß fußt. Denn Reisewarnungen oder gar Grenzschließungen dürfen wirklich nur die Ultima Ratio sein. Und jede und jeder Einzelne von uns ist gefordert, seinen bzw. ihren Teil dazu beizutragen, dass die Situation nicht außer Kontrolle gerät. Das geht eigentlich ganz einfach: mit Maske, Abstand und Hausverstand.

Rückfragen & Kontakt:

Oö. Volksblatt, Chefredaktion

0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at