Kaup-Hasler: „Unbestechliche Porträtistin der Typen diese Stadt“

Wiens Kulturstadträtin zum Tod von Lida Winiewicz.

Wien (OTS) - „Genreübergreifend und unbeeindruckt von Kategorien der Literatur kümmerte sich Lida Winiewicz bewusst um das Randständige, das jedoch stets den Verweis auf das Große und Ganze beinhaltet“, erklärt Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler zum Ableben der Wiener Schriftstellerin, Drehbuchautorin und Übersetzerin.

„Ihre unverwechselbare wie eigenständige Erzählkunst schöpft ihre Kraft aus dem Ineinanderfließen verschiedener Genres, das die Grenzen zwischen Drama, Hörspiel, Erzählung, Kurzgeschichte, Reportage und Roman vergessen lässt.“

Lida Winiewicz, die sich in besonderer Weise um das Wiener Volkstheater verdient gemacht hat, war eine gewissenhafte Menschenbeobachterin, auch im gegenwärtigen Alltag ihrer Geburtsstadt. „Als unbestechliche, wenngleich nachsichtige Porträtistin der Typen dieser Stadt wird sie dem Publikum lange in Erinnerung bleiben“, so Kaup-Hasler abschließend.

Lida Winiewicz erhielt u.a. 2009 das „Goldenes Verdienstzeichen des Landes Wien“ sowie 2017 den Preis der Stadt Wien für Literatur.

