Wolfgang Sobotka: Trauer über den Tod Ruth Klügers

Nationalratspräsident würdigt Lebenswerk der Zeitzeugin und Holocaustüberlebenden

Wien (PK) - "Der Tod der Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin Ruth Klüger ist ein schwerer Verlust für uns", sagt Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. "Ihr Leben und ihr Werk sind beispielhaft für die zahllosen Einzelschicksale der durch den nationalsozialistischen Antisemitismus, Hass und Rassismus vertriebenen Menschen." Auschwitz und den Todesmärschen kurz vor Kriegsende sei Ruth Klüger mit großem Glück entkommen. Sie fand in den USA eine Heimat, in der sie ihre akademische Karriere begründete. Erst spät, im Alter von 60 Jahren, konnte sie die deutsche Sprache wieder für sich finden, in der sie als Zeitzeugin ihr Leben für die Nachwelt festhielt. "Ihre stets klaren, schonungslosen, unsentimentalen Worte und ihre zeitlebens kompromisslose politische und gesellschaftliche Haltung sollen uns mahnen, Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen und die - oft schmerzhafte - Erinnerung für die Zukunft zu bewahren", erklärt Sobotka. (Schluss) red

---------------------------------------------------------------------

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl