Deutsch: Stv. ÖVP-Generalsekretärin erfreut sich sichtlich an täglichem Wien-Bashing

ÖVP fühlt sich wohl in Rolle der Anti-Wien-Partei – Wien aktiv im Kampf gegen die Corona-Pandemie

Wien (OTS/SK) - Mit ihrer heutigen Aussendung offenbart die stv. ÖVP-Generalsekretärin Schwarz unverhohlen ihre große Freude daran, ihr tägliches Wien-Bashing weiter betreiben zu können, kritisiert SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch. „Das zeigt: Die ÖVP Wien ist wieder ganz in ihre Rolle der Anti-Wien-Partei geschlüpft und fühlt sich sichtlich wohl darin“, so Deutsch. Verbesserungen für die Menschen in Wien bringe dieses „unangemessene Verhalten“ freilich keine, und es sei auch keine Hilfe im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Klar sei zudem: Die Wienerinnen und Wiener würden ein solches Bashing ganz und gar nicht goutieren, denn „die Wiener Bevölkerung weiß, was sie an ihrer Stadt hat! Wien als Millionenstadt ist nicht nur die lebenswerteste der Welt, sondern setzt auch im Kampf gegen das Corona-Virus neue Maßstäbe“. ****

So habe die Stadt Wien die Gastro-Registrierung für Gäste eingeführt, die den Wirtinnen und Wirten bald auch digital und gratis zur Verfügung stehen wird, um die Kontakt-Nachverfolgung bei Infektionsfällen zu erleichtern und Cluster-Bildungen zu vermeiden. Erst vor kurzem wurde eine zweite Teststraße auf der Donauinsel eröffnet, zudem bringen seit September Fahrradkuriere Gurgeltests zu den Menschen nach Hause. Das verkürze die Wartezeit und entlaste das medizinische Personal enorm, erinnert der SPÖ-Bundesgeschäftsführer. „Stetig werden im Wiener Corona-Krisenmanagement neue innovative Maßnahmen erarbeitet und umgesetzt, um das Virus einzudämmen und die Gesundheit der Menschen in Wien bestmöglich zu schützen“, so Deutsch. „Wien handelt, während die ÖVP-geführte Bundesregierung weiterhin schläft oder nur für Chaos sorgt. Gegen einzelne Bundesländer zu polemisieren hilft nicht gegen die Corona-Pandemie, es hilft nicht dem Wirtschaftsstandort und auch nicht dem Arbeitsmarkt“, so der SPÖ-Bundesgeschäftsführer. (Schluss) bj/sc



Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/