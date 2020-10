Krainer: Wer Arbeitslosigkeit heute bekämpft, bekämpft Defizite und Schulden von morgen

Kleine Einkommen sichern, investieren und Betriebe retten

Wien (OTS/SK) - Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ist die Bekämpfung der Budgetdefizite von morgen, stellte SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer heute, Mittwoch, im Nationalrat an die Adresse von Finanzminister Blümel fest. 100.000 Arbeitslose kosten 2,5 bis drei Milliarden Euro und das Jahr für Jahr. Das Budget, das Blümel nächste Woche dem Nationalrat präsentiert, muss daher auf drei Säulen stehen, forderte Krainer: Es muss die kleinen Einkommen sichern, es muss für Investitionen sorgen und es muss gewährleisten, dass Betriebe gerettet werden. ****

Österreich befindet sich aufgrund der Corona-Pandemie in der größten wirtschaftspolitischen und arbeitsmarktpolitischen Krise der 2. Republik, mit der höchsten Zahl an Arbeitslosen nach 1945. Daher braucht es erstens eine Sicherung der kleinen Einkommen, insbesondere eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes auf 70 Prozent des letzten Einkommens. „100.000e Arbeitslose haben jetzt von einem Tag auf den anderen nur mehr die Hälfte ihres Einkommens. Die Kosten für Miete, Kredite oder Gas und Strom bleiben aber gleich – das kann sich nicht ausgehen“, betonte Krainer.

Wenn Unternehmen nicht ausreichend investieren, dann muss das der Staat, vor allem die Gemeinden, machen, erläuterte der SPÖ-Finanzsprecher weiter. Das Gemeindepaket der Regierung kann allerdings nicht funktionieren. Es sieht eine Milliarde Euro für die Gemeinden vor, die das aber zur Hälfte gegenfinanzieren müssen. Das können die Gemeinden, die durch Corona zwei Milliarden Euro an Einnahmen verlieren, nicht leisten. Das Gemeindepaket muss, um zu wirken, zumindest dreimal so groß sein und zusätzlich muss es auch von Seiten des Bundes Investitionen in den öffentlichen Verkehr, in den Breitbandausbau und ähnliches geben.

Drittens ist es ganz wichtig, Betriebe, die in Schwierigkeiten sind und vor dem Zusperren stehen, zu retten und damit 10.000e Arbeitsplätze, die in Gefahr sind, vor der Vernichtung zu bewahren. Hier muss der Staat als Investor mit Eigenkapital aktiv werden, forderte Krainer.

Zur Dringlichen Anfrage der FPÖ stellte der SPÖ-Finanzsprecher fest, dass Nationalismus nie ein gutes Rezept für die Menschheit war und ist – „vor 100 Jahren nicht, vor 50 Jahren nicht und auch nicht heute“. Die Rezepte der FPÖ bringen niemanden weiter. Die ÖVP-Abgeordneten Mahrer und Wöginger haben sich vergeblich bemüht, inhaltliche Unterschiede zwischen der ÖVP und der FPÖ zu konstruieren. „Blümel hat im Wiener Wahlkampf die Inhalte der FPÖ Eins zu Eins übernommen, die Inhalte der ÖVP sind mittlerweile die gleichen wie jene der FPÖ“, schloss Krainer. (Schluss) PP/ls

