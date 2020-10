Wölbitsch: Wien profitiert vom Gemeindepaket des Bundes

Hälfte des Wiener Konjunkturpakets aus Bundesmitteln finanziert – Finanzminister Gernot Blümel stärkt unsere Stadt

Wien (OTS) - „Unsere Stadt braucht jetzt volle Kraft zur Bewältigung der Corona-Krise. Finanzminister Gernot Blümel hat mit dem Gemeindepaket eine wichtige Unterstützung der Kommunen vorgelegt. Der Bund stellt 1 Milliarde Euro für Investitionsprojekte für Städte und Gemeinden zur Verfügung, Wien erhält davon 238 Millionen Euro. Dank des massiven Drucks der neuen Volkspartei ruft Wien als letztes Bundesland nun auch endlich diese Mittel ab“, so Stadtrat Markus Wölbitsch in Reaktion auf das heute präsentierte Konjunkturpaket der Stadt Wien. Knapp die Hälfte dieses Pakets finanziert Wien aus Bundesmitteln.

Der Bund übernimmt mit dem Gemeindepaket bis zu 50 Prozent der Kosten für Projekte: Damit kann die Errichtung oder Sanierung von Kindergärten, Schulen, Sportstätten, Seniorenbetreuungseinrichtungen, Kirchen und anderen Kultureinrichtungen gefördert werden. Auch Investitionen in den Öffentlichen Verkehr, Breitband Datennetz sowie in E-Mobilität und Photovoltaikanlagen sind möglich. „Wien hat gerade in diesen Bereichen großen Aufholbedarf und kann hier maßgeblich profitieren“, so Wölbitsch. Die neue Volkspartei Wien hat bereits für jeden Bezirk konkrete Vorschläge auf den Tisch gelegt. „Unsere Stadt muss nun endlich in die Umsetzung kommen. Klar ist: Mehr Türkis tut Wien gut!“, so Markus Wölbitsch abschließend.

