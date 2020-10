Schmiedtbauer/Bernhuber: Nein zu Mercosur bekräftigt

Handelsabkommen gefährdet heimische Familienbetriebe

Wien (OTS) - Mit einem klaren Nein zu Mercosur positionierten sich Simone Schmiedtbauer, Agrarsprecherin der ÖVP im Europaparlament, und Alexander Bernhuber, Umweltsprecher der ÖVP, heute im EU-Parlament gegen das Handelsabkommen Merosur. "Mit uns wird es kein Abkommen durch die Hintertür geben, dagegen wehren wir uns mit allen Mitteln", so die beiden Bauernbund-Abgeordneten unisono. In den vergangenen Wochen haben sich viele Länder und deren Agrarvertreter europaweit gegen das umstrittene Abkommen ausgesprochen. "Wir können Landwirtschaft viel nachhaltiger praktizieren als agrarindustrielle Betriebe in Südamerika, die bei Umwelt- und Menschenrechtsstandards meilenweit hinterherhinken. Für die Erzeugung von Lebensmitteln müssen bei uns auch keine Regenwälder niedergebrannt werden", unterstreichen Schmiedtbauer und Bernhuber.

"Mein Standpunkt ist unverändert - das Mercosur-Abkommen in seiner jetzigen Form ist abzulehnen. In Zeiten der Klimakrise, der neuen Green-Deal-Ziele und der Auswirkungen von COVID-19 auf unsere Wirtschaft erübrigt sich die Diskussion über Handel mit Ländern, die unseren Markt mit billigen Produkten fluten wollen. Es kann nicht sein, dass wir Rind- und Geflügelfleisch, Zucker und Ethanol in großem Stil aus Südamerika importieren und damit die Brandrodung des Regenwaldes belohnen, während für unsere europäischen Landwirte immer strengere Regeln und höhere Standards eingeführt werden. Das hat die heutige Abstimmung im Europaparlament auch deutlich bewiesen", so Schmiedtbauer.

Mehrheit im EU-Parlament erkennt den enormen Schaden für die Umwelt

345 EU-Abgeordnete stimmten gegen den Handelspakt mit dem südamerikanischen Staatenbund, 295 dafür, 56 enthielten sich. "Das Ergebnis der Abstimmung ist ein starkes und eindeutiges Zeichen aus ganz Europa gegen Mercosur", erklärt Bernhuber. Er sieht die Parlamentsposition als klaren Handlungsauftrag an den EU-Handelskommissar, die Verhandlungen über Mercosur zu stoppen. "Jetzt ist es auch an der Zeit, die europäische Handelspolitik grundlegend zu ändern. Die bisherige rücksichtslose Politik zugunsten der Handelslobby und gegen die heimische Landwirtschaft ist inakzeptabel", betont Bernhuber. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Bauernbund Österreich

Martina Rieberer, BSc

Brucknerstraße 6/3, 1040 Wien

Tel.-Nr.: 01/5058173-15, Mobil: 0664/1443109

E-Mail: m.rieberer @ bauernbund.at

www.bauernbund.at