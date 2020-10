Wölbitsch/Korosec: Wien klärt nachweislich immer weniger Corona-Fälle auf!

Aktuelle AGES Zahlen belegen: Contact Tracing in Wien funktioniert nicht – Krisenmanagement der Corona-Pandemie in Wien gescheitert

Wien (OTS) - Laut einer aktuellen Statistik der AGES belegt Wien beim Contact Tracing österreichweit mit großem Abstand den letzten Platz. Nicht einmal bei einem Fünftel der Neuinfektionen konnte die Infektionsquelle eruiert werden - und dieser Wert ist sogar gesunken. „Die Erfolgsquote beim Contact Tracing ist ein entscheidender Faktor, um das Virus einzudämmen. Die Stadt Wien hat hier die Vorbereitung auf den Herbst und damit steigende Zahlen jedenfalls völlig versäumt. Der momentane Trend zeigt, dass die verspätete Personalaufstockung noch immer nicht greift“, so Stadtrat Markus Wölbitsch und Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec, die insbesondere Aufklärung für die im Österreich-Vergleich extrem schlechte Aufklärungsquote Wiens verlangen.

„Bürgermeister Ludwig und Stadtrat Hacker müssen diesen negativen Trend sowie das schwache Abschneiden Wiens rasch aufklären und entgegenwirken. Es ist völlig unverständlich, wieso trotz des weiterhin nicht funktionierenden Contact Tracings in Wien das Hilfsangebot des Bundes nicht angenommen wird. Sich alleine auf den Großstadtfaktor oder statistische Methoden auszureden, ist einfach viel zu wenig. Gerade jetzt muss Ludwig das Krisenmanagement an sich ziehen und alle nötigen Maßnahmen setzen, um die Pandemie einzudämmen“, so Wölbitsch und Korosec abschließend.

